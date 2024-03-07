ТЕМА

Появились духи McDonalds

07 марта 2024 | 11:09

Японское подразделение McDonalds объявило о создании духов с ароматом жареной картошки.


Выпущены они будут в трех вариантах: 1) классическом; 2) с ароматом картофеля с приправой из умэбоси, водорослей и соли; 3) с приправой из чеснока, черного перца и майонеза.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Matt Stuart
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 