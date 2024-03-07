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Появились духи McDonalds
07 марта 2024 | 11:09
Японское подразделение McDonalds объявило о создании духов с ароматом жареной картошки.
Выпущены они будут в трех вариантах: 1) классическом; 2) с ароматом картофеля с приправой из умэбоси, водорослей и соли; 3) с приправой из чеснока, черного перца и майонеза.
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