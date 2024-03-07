две трети украинцев против ограничений для уклонистов

07 марта 2024 | 11:17

Сразу 64,5% украинцев высказались против ограничений для уклонистов, прописанных в законопроекте об ужесточении мобилизации. Поддержали введение ограничений вдвое меньше людей — 26,9%. Еще 8,6% не определились с позицией. Такие данные показал опрос, проведенный центром "Социс".

Также украинцев спросили, поддерживают ли они введение альтернативной службы на уровне с мобилизацией, - то есть выбор: пойти в армию или на строительные работы, гражданскую должность в ВСУ, оборонное производство и тому подобное. Большинство респондентов (74,1%) высказались в поддержку такого выбора. Только 17,8% скорее или совсем не поддержали его.

Еще респондентов спросили, согласны ли они с тем, чтобы под мобилизацию попадали все без исключения мужчины, которые являются пригодными по возрасту и состоянию здоровья к службе. Больше половины или 54,5% опрошенных поддержали такую идею, а 37,7% с нею не согласились. Еще 7,8% человек не определились с позицией.

Кроме того, исследователи поинтересовались у украинцев, как они относятся к идее откупаться от призыва, уплатив в госбюджет сумму, необходимую для содержания одного защитника. На этот счет мнения тоже разделились: 40,5% граждан поддержали такое предложение, а 49,7% выступили против. Остальные 9,8% не определились с позицией.