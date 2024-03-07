Чи має держава займатися груповим сексом?

07 марта 2024 | 11:43 , Олег Ельцов. ТЕМА

В світі відчутне прагнення урядів посилити вплив на «нерозумних» громадян, які не так живуть, не те споживають й вживають. Цьому процесу не один рік, й чиновництво попри гасла про демократизацію дедалі сміливіше обіймає роль ментора у стосунках з громадянином.

Це наочно помітно на кампанії боротьби зі споживанням тютюну. До цього активно боролися зі споживанням всіляких «кол». Чому не зі споживанням пива й більш міцних напоїв? Не шукайте відповіді – це не має пояснення. Отже, тютюновиробників спочатку вичавили з телеекранів, потім примусили публікувати на їхньому товарі фото уражених нікотином легенів, серця та інші жахіття. У відповідь виробники викинули на ринок менш шкідливі засоби доставки нікотину в організм: електронні сигарети, тощо. Але й на них розпочався організований тиск через прирівняння до тютюнової продукції. Багаторічні зусилля держав дали альтернативні плоди: стабільно зростає споживання наркоречовин, поволі йде легалізація легких наркотиків. Натомість деякі країни вирішили внести тютюнові вироби в категорію заборонених – на кшталт нарко. Зокрема, уряд Нової Зеландії планував з 1 березня 2023 року заборонити продаж сигарет громадянам, які народилися після 1 січня 2009 року. Щоправда, від цього плану довелося відмовитися: виборцям не сподобалася така резолютивність влади. Боротьба триває…

Незадоволення пересічних громадян діями держав, які обмежують дії, що здаються чиновникам аморальними чи то згубними для здоров’я, набирає обертів. Особливо наочним це було під час боротьби з КОВІДом. Безліч обмежень обгрунтовувались турботою про суспільне здоров’я та небезпеку. Але ці заходи часом демонстрували не стільки турботу про здоров’я, скільки прагнення довести до автоматизму будь-які команди влади. Скажімо, не існує медичних пояснень чому всіх примушували ходити в медичних масках, а не лише тих,, хто побоювався підхопити вірус.

Є й традиційні сфери, куди держава пхає носа без жодних на те підстав. Зокрема - «боротьба» з організованою проституцією. У цивілізованих країнах вона здебільшого легалізована й ці країни попри те не захлинулися у вирі розбещення. Але там, де демократичні традиції слабкі, зокрема у країнах пост-радянського простору, борці за традиційні цінності одягнули поліцейську форму й борються на фронті протидії продажній любові. Аби не хвилювати високоморальних громадян, вони назвали свою службу «Департаментом боротьби з торгівлею людьми».

Нещодавно новинні стрічки облетіло повідомлення прес-офіцерів Нацполу про подвиг такого борця, який проник у кубло шанувальників групового сексу й для виконання завдання брав участь в оргіях. Напевно, за цей подвиг героя нагородили премією, а можливо й медаллю. Чимало людей, дізнавшись про подвиг офіцера замислилися: а нащо наші податки витрачають на утримання оцих борців з груповим сексом? Яке право має держава втручатися у приватне життя своїх громадян, які хочуть жити так, як хочуть, займатися сексом так і з тим, з ким хочуть, нікого не примушуючи, нікому не загрожуючи…

Йдеться не лише про груповий секс за згодою чи продажну любов, чи повільне вбивання себе тютюном, алкоголем, наркотиками. Чому в нас досі не легалізована евтаназія? Держава прагне керувати не лише моїм життям, а й смертю.

Водночас, влада всіляко сприяє надмірному будівництву торгівельних центрів, автозаправок й автосалонів. Так, все це у вигляді акцизів й податків наповнює бюджет. Але де тут турбота про громадянина? Й чому в нас не обмежують розповсюдження приватних автівок через поліпшення роботи громадського транспорту, пропаганду й створення умов для велопересування? Може тому, що велосипед не споживає бензин, а податки від продажу велосипеда й авто неспівставимі?

Чому нашій молоді промивають мозок екопропагандою, але не пропагують обмеження споживання? Населення не розуміє, що головний ворог екології – не окремий споживач, а промисловість, яка закликає більше купувати, викидати минулорічне й купувати щось модне й нове? То держава утримує безліч фахівців, які мали б це пояснити. Чому цього не відбувається?

Відповідь очевидна: в діях держави відсутня турбота про громадянина, державники усього світу працюють виключно на розширення своєї влади та збільшення держбюджету, яким вони оперують. Можливо, варто визнати це й навзамін обмежити державу невластивих функцій: втручання у приватне життя, заборонити примус громадянина поводитися й споживати так, як це вигідно державі, а не подобається людині?

Не варто відноситися до громадян як до розумово неповноцінних. Ми наділені свободою волі, тому маємо природнє право розпорядитися своєю долею як вважаємо за потрібне саме ми, а не чиновники.

Звідси