Смерть культуры

30 июля 2025 | 10:48 , Олег Ельцов. ТЕМА

ФБ подсунул анонс десяти наиболее значимых культурных событий недели в Киеве. Подчеркивается, что степень культурной насыщенности просто зашкаливает. Интересно, изучаю анонсы. Из десяти предложенных мероприятий восемь – выставки современного искусства. Один фестиваль, где можно полепить глиняные горшки и одна выставка столовой посуды ушедшей эпохи. Это конечно не фестиваль борща в 40-градусную июльскую жару, который в прошлые годы собирал сонмы страждущих похлебать борщеца под палящим солнцем, но на событие высокой культуры как-то не тянет.

Что касается современного искусства, то его нет. Все эти восемь выставок – просто хаотичные наборы мазни и прочих продуктов жизнедеятельности неучей, назвавших себя художниками и криэйтерами. При отсутствии выставок истинного искусства (нельзя же всю жизнь ходить в музей Ханенко) стайки необразованных посетителей скучающим взглядом обозревают всю эту безвкусицу и понемногу начинают чувствовать себя ценителями современного прекрассного. В действительности – это продукт маркетинга, рожденный с единственной целью: явить миру очередного Дэмиена Херста, Мана Рэя и Андреаса Гурски. На следующем этапе их раскрутят, а затем продадут на Кристи спекулянтам очередной платиновый череп, инкрустированный бриллиантами, «Скрипку Энгра» и «Рейн-II». На последнем этапе операции «шедевры» будут проданы лоховским ценителям современного искусства при деньгах. Со временем вся эта безвкусица достигнет своей реальной стоимости, то есть нуля долларов и центов. После этого будут новые выставки современного искусства, на них засияют новые звезды, будут новые аукционы Кристи…

Как гласит воровская присказка «лоха кинуть не грех». Но ведь не все – лохи. Заставить поверить, что все эти точечки, кружочки и палочки на полотне есть искусство – не просто. Поэтому выставки современного искусства рассчитаны на узкий круг людей, особо податливых на рекламу и заумные статьи «искусствоведов». Они и представляют лоховскую популяцию для окучивания бизнесменами от совискусства. Знаковым событием на этом поле в Украине стало открытие «Пинчук арт-центра». Сегодня 95% украинских галерей – собрание подобных поделок.

Дабы убедиться, что это мусор, не имеющий отношения к искусству, следует посетить мюхенскую Пинакотеку – комплекс из трех музейных зданий. В первом собрана живопись до 18 века, во втором – до начала 20-го, в третьем – современное. И вот что я вам скажу: в первом и втором зданиях от посетителей тесно, в третьем – пусто.

Но у европейцев есть выбор. Повсеместно – музеи с собраниями прекрасных образов классического искусства, широко рекламируются всевозможные тематические экспозиции, проходят выставки из частных коллекций, из экспозиций зарубежных музеев – по международному обмену. Ничего подобного в Украине нет. В лучшем случае – выставка работ полузабытых национальных художников и скульпторов. Запасники национальных музеев изрядно вычищены еще во времена Кучмы. Тогда вдруг у налоговиков, милиционеров и работников кабмина проснулась тяга к прекрасному. И в эти учреждения начали массово передавать достойные произведения искусства из коллекций нацмузеев. Провисев на стенах госучреждений месяц-два, она перекочевывали в особняки Кончи Заспы и на международные аукционы, а в украинские музеи возвращали качественные копии. Какой приличный зарубежный музей согласится устроить обмен коллекциями, если мы можем предложить только подделки, а истинных шедевров у нас отродясь не водилось?

Деградация накрыла не только изобразительное искусство. Театр падает все ниже, прикрываясь современными экспериментами. Дикий зритель воспринимает дешевое фиглярство на сцене как высокое театральное искусство и неустанно аплодирует, зал непременно встает как войско при появлении генерала.

Уровень высокого музыкального, хорового и пр. искусств также уверенно ползет вниз. Гастроли достойных зарубежных исполнителей все более редки: пипл все схавает. Вы заметили, что на огромную страну всего один-два джазовых фестиваля, не говоря уже о полном отсутствии фестивалей оперного, хорового пения, симфонического и прочего высокого. Умер без должной поддержки меченатов и государства мощный «Гоголь-фест», последним оплотом остается Bouquet Kyiv Stage, который стоически вытягивает на собственные деньги бизнесмен Уткин с супругой…

Зато очень духоподьемно выглядят бесчисленные этнофестивали и иная шароварщина. Исчезли не только специализированные издания о высоком искусстве, но и серьезные театральные, оперные критики и пишущие знатоки искусства как такового: «нэ на часи»…

Поп-сцена - в том же тренде: все исполнители схожи как близнецы, у них одинаковые голоса, интонации, ритмы и мелодии, даже названия. Рок переродился в попсу, джаз – в попсу, попса уже неотличима от творений ИИ. Все, что проявляет признаки таланта и оригинальности – в маргинесе, неспособно прокормиться творчеством и устав бороться за существование исчезает.

В стране меняются министры культуры, но неизменной остается тенденция к опошлению культурной жизни. Открываются грандиозные арт-пространства «Украинский дом», «Галерея Лавра», «Музей Киева», в которые на должность арт-директоров трудоустраивают чьих-то родственников и любовниц, которые выставляют хаотичные наборы мазни в рамках, куда сползаются немногочисленные дикари, чтобы поцокать языками и день-два пообсуждать всю эту херню в соцсетях.

Мне напомнят, что за окном война, речь идет о выживании нации. А что защищают люди в окопах? Территорию, заселенную дикарями? Родина, нация, страна – это слишком сложные понятия для неандертальца. Нынешнее поколение, кажется, скоро утратит навыки владения языком. И когда общаешься с продавцами торговых молов, приходит понимание, что это время не за горами.

Глубоко выдохнув, выходишь на улицу и начинаешь думать: а может это все старческое брюзжание, у нас прекрасная молодежь, которая просто слушает не то, что ты в их годы? А то, что книжные тиражи в 1000 экземпляров – это уже норма, а украинцы – самая нечитающая нация Европы – не беда. Зато украинская молодежь самая продвинутая: она не вылазит из соцсетей, ютюба и Нетфликса.

Словно в подтверждение прогрессивная молодежь в гражданском порыве вываливает на площади, чтобы как отцы и деды защитить нашу демократию, сказать твердое «Нет!» коррупции, защитить НАБУ и САП. Они преисполнены праведного гнева, на их картонках – очень правильные лозунги. Упс… А почему эти милые девочки с картонками изъясняются матом, почему на картонках – площадная брань из лексикона быдла? А они так разговаривают, они отвергают эту замшелую культуру, изжившие себя традиции и строят новый красивый мир – как в галереях современного искусства.