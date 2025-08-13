Экс-первая леди Южной Кореи последовала за супругом но 13 августа 2025 | 07:44 распечатать [0] комментарии [0] Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи была арестована этой ночью и помещена в камеру-одиночку в следственной тюрьме на юго-западе Сеула, где супругу экс-президента заставили снять ее фирменный наряд и переодели в стандартную робу заключенной цвета хаки. Затем она прошла медицинский осмотр и процедуру фотографирования.

Ее обвиняют в получении двух сумок «Шанель» от имеющей крайне сомнительную репутацию религиозной организации «Церковь объединения» в обмен на оказание ей покровительства в бизнесе. Есть и обвинения посерьезнее – например, в махинациях с акциями компании Deutsch Motors, торгующей в Южной Корее автомобилями BMW. Впрочем, список претензий к мадам Ким можно продолжать долго – по совокупности они легко выливаются в годы тюрьмы. Сама бывшая первая леди все обвинения отвергает и ведет себя твердо, хотя общественное мнение страны относится к ней очень сурово. Мадам Ким не станет пересекаться с другими заключенными – мыться и заниматься физическими упражнениями ее будут водить отдельно от других. Бывшей первой леди, как сообщается, предоставлена камера размером 6 на 10 метров со шкафчиком, откидным столом, телевизором и туалетом. Спать она будет на полу на матрасе – кровать не положена. Не исключается, правда, что арестованную затем переведут в камеру побольше с дополнительными удобствами – например, с умывальником. На первый завтрак после ареста жена бывшего президента Южной Кореи получила хлеб, клубничный джем, молоко, сосиски и салат – как и другие заключенные. Ее муж, также арестованный Юн Сок Ёль содержится в другой тюрьме на юге Сеула – он обвиняется в мятеже и попытке государственного переворота. Экс-президент неудачно попытался ввести в декабре прошлого года военное положение в стране и распустить однопалатный парламент, где, по его словам, засели изменники, сторонники коммунистической Северной Кореи. Там действительно сейчас находятся в большинстве депутаты, выступающие в целом за диалог с КНДР. Такой же позиции с некоторыми оговорками придерживается и новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён – недавно, например, он скорректировал график и интенсивность военных учений с США, которые вызывали резкие протесты со стороны Пхеньяна. Было также отменено пропагандистское вещание через громкоговорители на линии разграничения с Севером – КНДР требовала его прекратить. Арестованный экс-президент был сторонником жесткого подхода к Пхеньяну и максимального укрепления военного союза с США. В Южной Корее, кстати, практически все президенты подвергались преследованиям за коррупцию и злоупотребления. Однако впервые в истории страны арестованы и бывший глава государства, и его жена.



