Суд на Ровенщине доказал, что мажорам можно убивать женщин безнаказанно

19 августа 2025 | 10:34

Владимирецкий райсуд Ровенской области вынес приговор сыну бывшего гендиректора Ровенской АЭС Павла Павлишина Евгению Павлишину, смертельно избившему женщину. Об этом сообщила дочь умершей Александра Гончар, пишет Rivne media.

Инцидент произошел 18 июня 2022 года на базе отдыха "Белое озеро". 64-летняя жительница Вараша, которая там отдыхала, сделала замечание Евгению Павлишину, который справил нужду у арендованного ею дома. После чего тот набросился на нее с кулаками. Также мужчина избил и прибежавшую ей на помощь дочь потерпевшей. Обеих женщин госпитализировали. Утром 22 июня 64-летняя женщина скончалась в больнице. Сначала полиция квалифицировала дело как умышленное убийство, но в суде версия за годы разбирательства изменилась: в приговоре указано, что смерть наступила якобы не от избиения, а от "падения в палате больницы", когда женщина якобы ударилась затылком об пол. Относительно травм нанесенных Павлишиным, суд счел их несмертельными, сообщаеют Украинские новости . Евгений Павлишин, который все время вину не признавал после того, как версию следствия переписали - наконец признал вину и даже заявил о "раскаянии". Семья погибшей просила для него строжайшего наказания и 2,2 млн грн компенсации, однако судья Елена Иванков решила иначе. За умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести Павлишину присудили 2 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Также с Павлишина-младшего в пользу потерпевших взыскали по 50 тыс грн морального ущерба. В удовлетворении иска о взыскании материального ущерба судья Иванков отказала. Кроме того, обвиняемый должен оплатить почти 103 тыс грн за привлечение экспертов.



