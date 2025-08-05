В Японії - Африка

05 августа 2025 | 11:38

В районе Токио невероятно жарко – сегодня рекордно высокая температура 41,8 градуса в тени была зарегистрирована в городе Исэсаки в полутора часах езды на автомобиле к северо-западу от японской столицы.

Это максимум за все время научных наблюдений за погодой в стране со второй половины XIX века. У поверхности асфальта на солнце, как только что показали по телевизору, термометр зашкаливает зам за 63 градуса! В центре Токио сегодня было получше - температура поднялась только почти до 37 градусов в тени. Вообще с июня практически ежедневно столбик термометра поднимается выше тридцати градусов. Власти призывают людей поменьше выходить на улицу, активно использовать кондиционеры, регулярно прихлебывать воду и использовать соленые конфетки, которые сейчас продают в каждом магазинчике. На улицах люди очень активно используют портативные вентиляторы. Угроза тепловых ударов объявлена в 44 из 47 префектур (областей) Японии. Это тоже рекорд.



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