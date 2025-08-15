Нетаньяху превращается в мессию

15 августа 2025 | 08:43

МИД ОАЭ резко осудило заявления Нетаньяху относительно видения "Большого Израиля", передает эмиратское информационное агентство WAM.

Ранее Нетаньяху сказал, что он "находится в исторической и духовной миссии" и эмоционально связан с видением "Большого Израиля", который предполагает расширение территории за счет части соседних государств, таких как Сирия, Иордания, Ливан и Египет, а также присоединение всех палестинских земель.



