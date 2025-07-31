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Журналіст Макаров напав на себе власноруч
31 июля 2025 | 14:49
Поліція завершила розслідування щодо нападу на журналіста Суспільного Юрія Макарова — він поранив себе сам.
Згідно з висновками експертів, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать тільки потерпілому. Також відомі результати судово-психіатричної експертизи — у момент заподіяння поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес, що могло впливати на його дії. Макаров визнав висновки експертизи. Кримінальне провадження закрито.
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