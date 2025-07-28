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Японцы решились мелитаризоваться
28 июля 2025 | 19:37
Японцы решились - с весны будущего года начинают размещать собственные ракеты "Тип-12", которые могут бить по Китаю. Вначале, осторожненько, на острове Кюсю, для потенциальных атак на наиболее важные базы на побережье КНР. Потом разместят на самом южном острове Окинава - совсем рядом с зоной потенциальной войны у Тайваня и береговой линией Китая, где сосредоточена изрядная часть его боевого потенциала. Ракеты "Тип-12" имеют дальность более 1000 км , очень точные, говорят. В других модификациях их будут запускать с самолётов и кораблей, что повышает боевой потенциал. На время развертывания "Тип-12" японцы купили в США 400 ракет "Томагавк" для кораблей, чтобы не было дырки в боевых возможностях. Так что подготовка к войне в Восточной Азии идёт полным ходом.
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