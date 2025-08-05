Павел Дуров не пользуется смартфоном. Причины

05 августа 2025 | 13:47

Основатель Telegram Павел Дуров признался, что не носит с собой мобильный телефон. Об этом он рассказал в новом интервью Такеру Карлсону.

По словам Дурова, у него есть смартфон, но он практически им не пользуется. «Телефон отвлекает. И, кроме того, он нарушает приватность. Если мне нужно сосредоточиться, я использую ноутбук или iPad», — пояснил он. Дуров и ранее был известен своим строгим подходом к информационной гигиене — в том числе отказом от смартфонов, соцсетей и цифрового шума. По его словам, именно такая аскеза позволяет ему оставаться продуктивным и сфокусированным на развитии Telegram.



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