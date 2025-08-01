У экс-топ чиновника ОП провели обыск в Германии. И при чем тут НАБУ?..

01 августа 2025 | 11:06

У экс-заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы действительно прошли обыски по месту его жительства в Германии. Немецкие следователи проводили обыск по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины. Это подтверждает немецкое издание Der Spiegel.

По данным газеты, обыск прошел 15 июля в доме Шурмы в городе Штарнберг. Обыск провели через неделю после того, как президент Украины Владимир Зеленский ограничил полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Шурма был уволен в сентябре 2024 года, но детали его пребывания в Германии в публикации не уточняются. В феврале 2024 года НАБУ уже составляло в отношении него протокол об административных правонарушениях — речь шла о нарушении правил предотвращения конфликта интересов



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :