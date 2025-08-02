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Удивительное спасение китайского дайвера
02 августа 2025 | 10:17
Ныряльщик в Китае заблудился во время погружения, мужчине удалось выжить, проведя 5 дней в подводной пещере, пишет South China Morning Post.
Любитель дайвинга из провинции Хунань пропал без вести через 5 минут после погружения с другом в реке. На глубине около 9 метров он нашел вход в систему пещер, где был воздушный карман, позволявший ему дышать. Там он ждал спасения, питаясь сырой рыбой. В один из дней, заметив проплывавших спасателей, он выплыл им навстречу и посветил фонариком. В этот момент в баллоне у дайвера оставалось всего 4% кислорода. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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