Російський торгпред запропонував Ефіопії навігаційне обладнання в обмін на співпрацю, але Ethiopian Airlines відмовилася, посилаючись на тісні зв’язки зі США та небажання порушувати санкції.

Через відсутність доступу до нових літаків і запчастин авіапарк РФ стрімко занепадає: лише у 2024 році було списано 58 літаків, а кількість інцидентів у повітрі перевищила 200.

