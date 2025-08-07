|
Росія безлянчитьукспішно у Ефіопії літаки з екіпажами
07 августа 2025 | 09:24
Росія намагається орендувати літаки Ethiopian Airlines за схемою «мокрого лізингу» — разом з екіпажами, техобслуговуванням і страхуванням — щоб обійти західні санкції, за прикладом Ірану.
также читайте
[31.07.2025]
[28.07.2025]
[28.07.2025]
[25.07.2025]
[25.07.2025]
|
по теме
Павел Дуров не пользуется смартфоном. Причины
05. 08. 2025 | 13:47
Основатель Telegram Павел Дуров признался, что не носит с собой мобильный телефон. Об этом он рассказал в новом интервью Такеру Карлсону.
В Японії - Африка
05. 08. 2025 | 11:38
В районе Токио невероятно жарко – сегодня рекордно высокая температура 41,8 градуса в тени была зарегистрирована в городе Исэсаки в полутора часах езды на автомобиле к северо-западу от японской столицы.
Удивительное спасение китайского дайвера
02. 08. 2025 | 10:17
Ныряльщик в Китае заблудился во время погружения, мужчине удалось выжить, проведя 5 дней в подводной пещере, пишет South China Morning Post.
США планує підкинути нам 50 млрд.дол.
01. 08. 2025 | 12:02
⚡️У Сенаті США зареєстровано законопроєкт про допомогу Україні на понад $50 млрд — The Hill
У экс-топ чиновника ОП провели обыск в Германии. И при чем тут НАБУ?..
01. 08. 2025 | 11:06
У экс-заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы действительно прошли обыски по месту его жительства в Германии. Немецкие следователи проводили обыск по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины. Это подтверждает немецкое издание Der Spiegel.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»