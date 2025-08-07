ТЕМА

Росія безлянчитьукспішно у Ефіопії літаки з екіпажами

07 августа 2025 | 09:24

Росія намагається орендувати літаки Ethiopian Airlines за схемою «мокрого лізингу» — разом з екіпажами, техобслуговуванням і страхуванням — щоб обійти західні санкції, за прикладом Ірану.


 
Через відсутність доступу до нових літаків і запчастин авіапарк РФ стрімко занепадає: лише у 2024 році було списано 58 літаків, а кількість інцидентів у повітрі перевищила 200.
Російський торгпред запропонував Ефіопії навігаційне обладнання в обмін на співпрацю, але Ethiopian Airlines відмовилася, посилаючись на тісні зв’язки зі США та небажання порушувати санкції.
Москва також безуспішно намагалася укласти подібні угоди з Киргизстаном, Узбекистаном, Казахстаном і навіть Катаром — авіакомпанії не хочать сваритись зi Штатами та Європою.
 
 
 
 
 
 
 

 



