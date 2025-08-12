|
Робот-антилопа успешно влился в стадо диких животных
12 августа 2025 | 13:33
Китайские ученые внедрили робота-антилопу в стадо животных в Тибетском нагорье, передает агентство Синьхуа.
Сделали это, чтобы наблюдать за жизнью животных, их средой обитания и экологической обстановкой. Утверждается, что влился робот в стадо успешно, "собратья" его не боятся.
