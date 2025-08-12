ТЕМА

Робот-антилопа успешно влился в стадо диких животных

12 августа 2025 | 13:33


Китайские ученые внедрили робота-антилопу в стадо животных в Тибетском нагорье, передает агентство Синьхуа.

Сделали это, чтобы наблюдать за жизнью животных, их средой обитания и экологической обстановкой. Утверждается, что влился робот в стадо успешно, "собратья" его не боятся.



