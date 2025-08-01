США планує підкинути нам 50 млрд.дол.

Основні пункти: ▪️ $30 млрд — пряма військова допомога до 2027 року; ▪️ $3 млрд — іноземне військове фінансування; ▪️ $6 млрд/рік — ліміт на передачу ресурсів зі складів Пентагону; ▪️ $600 млн — на правоохоронні та антикорупційні програми; ▪️ $50 млн — для розслідування воєнних злочинів.

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