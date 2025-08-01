ТЕМА

США планує підкинути нам 50 млрд.дол.

01 августа 2025 | 12:02

⚡️У Сенаті США зареєстровано законопроєкт про допомогу Україні на понад $50 млрд — The Hill


Основні пункти: ▪️ $30 млрд — пряма військова допомога до 2027 року;  ▪️ $3 млрд — іноземне військове фінансування;  ▪️ $6 млрд/рік — ліміт на передачу ресурсів зі складів Пентагону;  ▪️ $600 млн — на правоохоронні та антикорупційні програми;  ▪️ $50 млн — для розслідування воєнних злочинів. 

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