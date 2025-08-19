ТЕМА

Названо можливі гарантії безпеки України

19 августа 2025

Держсекретар США Марко Рубіо очолить робочу групу щодо гарантій безпеки для України, — WSJ


Гарантії безпеки за версією WSJ: Розгортання військових контингентів союзників на території України. Забезпечення протиповітряної оборони, яке включатиме системи ППО для захисту критичної інфраструктури та цивільних об’єктів. Постачання сучасного озброєння, включно з високоточними ракетами. Механізми контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

