Названо можливі гарантії безпеки України
19 августа 2025 | 10:36
Держсекретар США Марко Рубіо очолить робочу групу щодо гарантій безпеки для України, — WSJ
Гарантії безпеки за версією WSJ: Розгортання військових контингентів союзників на території України. Забезпечення протиповітряної оборони, яке включатиме системи ППО для захисту критичної інфраструктури та цивільних об’єктів. Постачання сучасного озброєння, включно з високоточними ракетами. Механізми контролю за дотриманням режиму припинення вогню.
