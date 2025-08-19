|
Офицер УБОПа собирает на Крещатике бутылки для бомжа
19 августа 2025 | 09:48
Курьезные и страшные будни оперов, победивших киевский рэкет, отрывок из книги "Войны УБОП Киева".
Вспоминает старший оперуполномоченный Виталий Петрунек:
Работали по расстрелу чечена. На бульваре Перова взяли человек 15 на машинах. –Все проживали в Киеве нелегально, некоторые проходили по уголовными делам. Мы загнали машины во двор УБОПа. Начали процесс выдворения чеченцев на родину, для начала отправив их в ИВС. Через пару дней ко мне обратился дежурный УБОПа: «Машину проверяли? От нее трупный запах на весь двор». Вот это да: мы и вправду машины не досматривали! Взяли дежурную следственно-оперативную группу, подходим к машине – от нее за 5 метров вонь невыносимая. Открываем «Гранд чероки» - а там мясо с червями: чечены собирались погулять, накупили мяса для шашлыков...
Обратился араб-заявитель. Говорит, вооруженные люди залетели в квартиру, побили, забрали документы его и близких, сказали – если хочет дальше жить в Украине, будет платить. Забили на Троещине стрелу для передачи денег. Мы подъехали туда, а , а ввымогатели звонят терпиле: через 15 минут будь на метро «Крещатик». Замечу: все это происходил в вечер пятницы.
Вспоминает полковник Михаил Кисель, в УБОП с 1997 года, оперативник 8-го отдела 1998-2002 года
:
Мчались к метро «Крещатик» на всех парах, по дороге дважды поругались с ГАИ-шниками: те не понимали, что иногда полезно нарушать ПДД. Дахновский при этом представлялся ГАИшникам прокурором Киева. - В итоге на стрелу примчались вовремя.
Продолжает Виталий Петрунек:
Увидев вымогателей, я оторопел: – у одного из них я всего несколько лет назад проходил практику в уголовном розыске. Так мы узнали, что обноновцы приехали за деньгами
Стоят два бритых крутэлыка в жилетках, в рыжье, с барсетками – куда ж без них! Приняли их прямо перед входом в метро, еле толпу зевак отжали. Возникла проблема с понятыми: в основном там тусовалась молодежь, ехать вечером к ментам давать пояснения желающих не было. Тогда мы привлекли в качестве понятых двух бомжеватых граждан. На месте задержания изымаем куклу, ведем документирование, потом отправляемся на базу – бомжи-понятые в том числе. Уже в кабинете в качестве свидетеля опрашиваем бомжа. Тот вдруг заявляет: ничего писать не буду, у меня около метро мешок был. Если сейчас не привезете – конкуренты приберут. Говорю – на тебе 10 гривен. Нет – нужен мешок. Ставки растут – 50 гривен? Нет! 100 гривен? Нет! Уперся и ничего не подписывает – операция на грани срыва. Что делать – нужно ехать за мешком!
Я в тот вечер должен был идти в гости и шикарно нарядился: рубашка, галстук, пиджак модный. Машина тоже неплохая была – ранее отжатый у бандитов «Мерс» последней модели.. И вот заезжаю на «Мерсе» прямо на Крещатик на пешеходную зону, выхожу весь такой в белом, замечаю грязный мешок возле парапета, весь парапет занят молодежью – компании, целующиеся парочки.. Культурно так прошу всех отодвинуться, беру мешок, который предательски позвякивает пустыми бутылками, загружаю в багажник «Мерса». Наблюдающая за этой спецоперацией молодежь в шоке: «Ничего так хлопец на бутылках поднялся!»
Бомж, умитротворенный наличием мешка с тарой, достойно выполнил свой гражданский долг – подписал объяснение по обстоятельствам задержания «оборотней»
Неожиданная встреча с судебной перспективой
Вспоминает Максим Гонтар, оперуполномоченный 8-го отдела 1998-2002 года
Обратился терпила: продавал дорогую “Вольво”. Покупатели посмотрели, согласились брать и пригласили к себе в квартиру, где хранили деньги. Едва продавец поднялся, как получил молотком по голове, а бандиты уехали на его машине. Как-то потерпевший увидел свою машину на мосту Патона. Наш экипаж просидел там неделю - стерегли авторазбойников. Потом внезапно постречали их на Площади Независимости. Немедленно задержали бандитов. Это были борцы ОПГ Нельсона. Посадили всех.
Беременная на 9 месяце явилась за выкупом
Вспоминает капитан Юрий Ачкасов, оперуполномоченный 8-го отдела УБОП 1999-2005 года
Работаем по заложнику: в Киеве похитили араба. За выкупом явилась ... арабка на девятом месяце беременности, ни слова не понимающая по-русски. Она после задержания едва не родила, мы вызывали «Скорую». До этого два дня работали по ней – она засветилась по звонку. За полчаса до передачи пересеклась с какой-то неизвестной нам машиной. Сразу за ее задержаним мы приняли и людей из машины. Они должны были забрать выкуп у беременной соплеменницы, а в условленное время созвониться с организатором покушения, чьего местонахождения не знали. Один из задержанных под грузом улик поплыл: «Буду звонить и виду не подам, что нас принял УБОП». Не обманул. После этого звонка мы поехали на адрес в поселке Вишневое и там вытащили организатора - худого араба в трусах.
Палец – родителям: триада в действии
Вспоминает Виталий Петрунек:
Нас, конечно, сложно было удивить примерами бандитской жестокости. Но в этой истории даже матерым УБОПовцам стало не по себе. В Китай пришла посылка из Киева. В ней - палец. Он еще недавно принадлежал молодому китайцу, отправившемуся в Украину учиться. Посылка адресовалась его родителям. А вскоре из перезвонили и предложили перевести крупную сумму денег, дабы впредь не получать посылки с другими частями тела сына. Мы установили адрес похитителей. Когда в кампании с соколятами ворвались на адрес, приняли бандитов и освободили терпилу, на того даже смотреть было больно: у него были разбиты все суставы. Его похитила и пытала триада – китайские бандиты наезжают только на своих. Мы оборвали их боевой путь.
.
По законам коза-ностры
Рассказывает Роман Пшонка, подполковник, сотрудник УБОП Киева 1997-2006 годы, опер 8-го отдела УБОП 1997-2002 годы
Обратился терпила, который раньше трудился в коллективе Бори Снисаренко, бригадира «Фашиста». Вместе с Борей, часто ездил в Польшу, в Луганск, а потом боевик устал от стрелок-разборок и решил отойти от злодейского бизнеса. Но Боря руководствовался принципом Коза Ностры: от нас не уходят. Побили терпилу жестоко, все из хаты повыносили, повесили на него долг - отступные, отняли бизнес: короче, довели человека до безнадеги. Так он оказался в УБОП. Расписал всю деятельность бригады, попутно рассказал еще про массу преступлений: сдал бригаду по-полной.
Владимир Дахновский отправился к Виктору Шокину – одному из тогдашних руководителей прокуратуры Киева. Шокин потрясли материалы, он тут же дал следователей – началось кропотливое документирование преступлений бригады Снисаренко. На реализацию следаки пошли вместе с операми.
Группа была серьезная: взяли «Сокол», перекрыли адреса и везде зашли одновременно. Борю мы тогда не задержали: он очень вовремя куда-то уехал, а остальных взяли.
Среди задержанных был бывший морпех - здоровый ВДВ-шник. На адресе ему застегнули наручники на руки не за спину, а спереди. Я всегда настаивал, чтобы наручники одевали сзади, иначе можно убежать. ВДВ-шник понимал, что его ждет (мы изъяли оружие, на нем висели убийства). Он щучкой прыгнул с четвертого этажа. В последний момент в створе окна его поймал соколенок.
Позже мы поймали и Борю Снисаренко. Сели все.
Потеряный вымогатель
Рассказывает Виталий Петрунек:
2000 год, рекета уже нет: мы не даром трудились! А тут вдруг приходит работяга-сапожник: откинулись два брата - местные уркаганы, обложили его налогом, зарядили жуткую сумму – сапожник столько не зарабатывает. Мы одеваем на терпилу закладку. Пришли на стрелу два неадеквата: “Тебя зарежем, жену изнасилуем, детей похитим!” Давно мы такого не слышали! Преисполненные пролетарской ненависти, задерживаем вымогателей. Они оказали злостное неповиновение законным требованиям сотрудников, мы реагируем в полном соответствии с действующим законодательством.
Задержали их в порядке админзаконодательства, завели админматериалы и параллельно возбудили уголовное дело по статье 144 «Вымогательство». Трохи помятых, передаем братьев в райотдел, а райотдельские везут их по админматериалам в суд. Одного суд присудил к админаресту, второго – к штрафу. После суда райотдельские повезли штрафника в РОВД, чтобы тот забрал вещи. Мы ехали за ними, чтобы там же забрать человека себе и дальше работать с ним по вымогательству. В РОВД уже ждал наш следователь. Мы должны были приехать вместе и завести нашего клиента к следователю. Но мы отстали, и к нашему приезду вымогателя отпустили - все согласно действующему законодательству: он ведь у райотдельских проходил как штрафник.
Вины УБОПа тут не было: просто элементарный бардак в РОВД. Все задержанные закреплялись за начальника угро и без распоряжения админнарушителя его не должны отпускать. Но как бы то ни было, последствия расхлебывать нам, у нас же зависло дело по ст.144!
Мотаемся по району, высматриваем беглеца: нет результата! Представляем, как радуется наш уркаган: вот это удача – райотдельские менты проворонили УБОПовского клиента! Мы решаем проверить квартиру жены: санкции нет, нашли повод – поиск золотой заколки с галстука. Жена нас впустила: беглеца там не оказалось.бомж
Метнулись под квартиру родителей, выставили там засаду. От родителей возвращаемся к жене. Только подъехали, наблюдаем: жена с каким-то чертом тащят к машине клетчатые сумки. Садимся им на хвост – машина приводит на Лесной массив, а ее встречает наш драгоценный друг, который уже успел снять другую квартиру. Как нас увидел, так и сумки выронил.
Свезло мужику, но он упустил свой шанс...
