Войны УБОПа. Горячие 90-е

06 августа 2025 | 16:35

Отрывок из одноименной документальной книги.

19 бандитов в одной квартире

Рассказывет Виталий Петрунек, полковник, в 1997-2002 годах - опер 8-го отдела

Как-то в самом центре Киева на улице Дарвина мы освободили заложника и задержали его похитителей. Потерпевшим оказался бизнесмен из Питера, который имел неосторожность завести в Украине совместный бизнес с нашими бандитами – открыл завод по производству минеральной воды. Те, недолго думая, решили убрать основного акционера – питерца похители и заставили переписать заводик на бандитов. Несколько суток после получения заявления от родственников пропавшего бизнесмена мы проводили активные мероприятия в результате заложника освободили, восьмерых его похитителей задержали. Те в свою очередь сдали нам второй адрес, где хранили украденные вещи потерпевшего и прочие вещдоки.

Дахновский оставляет нас – пару Миша Кисель-Виталий Петрунек и пару Рома Пшонка-Юра Ачкасов на квартире по улице Дарвина. Задача: составить протокол осмотра, опросить освобожденного, и начинать опросы бандитов, лежащих охапками в разных комнатах. Дахновский , вызывает на адрес «Сокол» для подмоги, а сам отправляется с оставшимися операми штурмовать второй адрес.

На квартире опера делают свою рутинную работу, и в это время звучит звонок в дверь, Ачкасов отправляется открывать, думая, что это бойцы «Сокола». Но под дверью оказываются еще трое бандитов. Возникает короткая потасовка, опера побеждают и вяжут бандитов их собственными ремнями, укладывают в комнатах уже вторым ярусом поверх ранее задержанных. Понятые, ествественно, в шоке от таких милицейских будней.,

Но на этом нежданные визиты не заканчиваются. Снова звонят в дверь. На этот раз немаленькая лестничная площадка на этаже заполнена людьми: наведались еще восемь бандитов. Четверо оперов, находящихся в квартире, устраивают молниеносное совещание: силы не равны, но упускать добычу не с руки. Решено: задерживам!

Внезапно выскочив в коридор, укладываем большую часть визитеров. После первых секунд сумбурной потасовки дело приобретает скверный оборот: бандюки отошли от первого напора и начали теснить оперов: чаша весов качнулась в сторону нарушителей порядка и законности.

Стрелять да еще в помещении, рискуая самим получить пулю рикошетом, операм не хочется, но итуация почти не оставляла выбора, все шло к первому выстрелу: в руках бандитов мелькнули ножи… А тем временем за полем боя с нижней лестничной площадки невозмтимо наблюдает прибывшая смена неопытных соколят. Фух: подоспели вовремя… У задержанных мы изъяли ножи и газовые пистолеты заряженные патронами с дробью. Нам здорово повезло – на этот раз обошлось без серьезных травм и ранений.

• Встреча одноклассников

Вспоминает Дмитрий Яковлев, полковник, старожил Киевского УБОП, опер УБОП, заместитель начальника 8-го отдела 1997-2001 года, начальник 8-го отдела 2002-2005 года

Задерживали бандитов на передаче выкупа. Они удачно выбрали место: вокруг открытая холмистая местность - есть куда бежать. Мы расставили по периметру спортивных “беговых” оперов.

Дали команду на задержание: все бегают за бандитом, загнали его наконец. И тут подбегает Тарас Залеский, который не рожден для легкой атлетики: он - ватерполист, закончил киевский инфиз. Вместо «здрасьте» он в сердцах бьет злодея дубинкой. И тут бандит обращается к УБОП-овцу: “Не бей – мы ж вместе учились!” Трогательная сцена, не правда ли?..

Традиция

Рассказывает Олег Бабенко, полковник, 1996 – 2006 годы, оперуполномоченный, заместитель начальника 8-го отдела.

В УБОПе существовала традиция. Мы всегда старались “поздравить” с днем рождения преступных авторитетов. Не всегда получалось: со временем лидеры научились съезжать из Киева на день рождения, шифроваться… Нам это и требовалось: чтобы бандосы не сильно пугали людей своими гулянками в кабаках и вообще вели себя поскромнее: хозяева в городе - мы, а не бандиты!

Меньше других везло Рыбке - он всегда попадался. Дважды в канун дня рождения мы отправляли его на 15 суток. На следующий день рождения Рыба во всеуслышаниеобъявил на стреле , что за пятнадцать суток до своего дня рожденья (максимально возможный срок админаказания) он уедет за границу – чтобы снова не чалиться на праздничных нарах. Но его гениальный замысел разрушил Президент Кучма, издавший указ о превентивном задержании членов ОПГ на тридцать суток. 8-й отдел УБОПзадержал Рыбку за 40 дней до его дня рождения: тот сначала отсидел пятнадцать суток за совершение мелкого хулиганства, а потом мы накинули еще месяц по Указу президента. Снова день рождения у Рыбки не задался…

О пользе физкультуры

Вспоминает Владимир Дахновский

Был у Киселя бригадир Вова Мартон, который сколотил большую бригаду боевиков и группу мошенников – они кидали людей и банки. Старший группы мошенников представлялся Игорем Мартоном, мы выяснили что это родной брат Вовы. Мы задокументировали несколько эпизодов мошенничества и провели реализацию.

Мы привыкли работать с боевиками: двери повыбивали, всех – мордой в пол. Кто не согласен – тому по печени. А тут у нас разрыв шаблона: попались какие-то полубарыги. Ведем себя в соответствии с клиентом: культурно. Зашли в подъезд, звоним - дверь в квартиру не открывают, говорят – Игоря нет дома. Мы продолжаем переговариваться с хозяевами через дверь.

На улице под подъездом на всякий случай поставили опера. И вот в это самое время наблюдает за тем, как Мартон с балкона своей квартиры перелазит к соседям. Может и перелез бы, но оказался толст и вял: застрял между балконами. Так и висит-болтается, бедолага. Опер внизу заметил его мучения и грешным делом думал пальнуть в воздух из ТТ, чтобы взбодрить Мартона, но сдержался. Но УБОП всегда придет на помощь в трудную минуту! Родные и близкие решили, что лучше уж Игорек отсидит за мошенничество, чем закончит свои дни, болтаясь меж двух балконов на высоте десятого этажа. Нам открыли дверь, мы спасли Мартона. Потом покололи человек 6-7 из его бригады, всех посадили.

Нефартовый Палыч в красивом пальто

Вспоминает Владимир Дахновский:

1996 год. У бригадира ОПГ Рыбки Василия Павловича Глушко (Палыч) была дерзкая многочисленная бригада, в которой состояло несколькопримечательных бойцов: Олег Виля, Саша Куринько, Корытный – профессиональные борцы, известные как в спорте, так и в преступном мире. По оценкам коллег по цеху это были «правильные пацаны».

В преступных сообществах часто возникают внутренние конфликты. Бригада Палыча не избежала этой участи. Бригадиру предъявили, что он крысит деньги. Застрельщиком предьявы стала вышеупомянутая троица.

Как-то к бригадиру приехал николаевский авторитет Вова Лапа. Едут Лапа с Палычем по городу, и их случайно замечают Виля, Куринько и Корытный. Они бросаются к Палычу. В ответ – стрельба. Кто стрелял – Палыч или Лапа – история умалчивает. Результат скоротечного конфликта: Убит Саша Куринько - двухметровый парень, которому пуля попала в живот.

УБОП активно включился в раскрытие убийства. Я получаю от агентуры информацию, что вскоре на Софиевской улице состоится встреча Палыча и Лапы. Времени как всегда в обрез – я, Яковлев, Андреев, Дудник, экипаж «Сокола» и еще несколько оперов мчимся к месту стрелки.

Зима, поздно, освещения нет – темень кромешная. Чтобы не распугать бандитов, основную часть сил оставляем подальше от предполагаемого места стрелы, а я, руководители «Сокола» Дудник, Андреев и Дима Яковлев идем пробить обстановку. Двигаемся по улице практически вслепую наощупь и натыкаемся на бандитов. Их немного – человек шесть-семь. Начинаем их деловито валить.

Уложили на асфальт. Проводим осмотр: подогнали машины, включили фары, понятые – все как положено. Я поднимаю Палыча. Тот одет в шикарное длинное пальто с воротом на меху. При этом из отворота пальто выпадает револьвер – аргентинский «Ягуар». Редкая марка в наших широтах, редкий калибр. Здрасьте-пожалуйста! Твой? Молчит… Тут же в потайном кармане пальто Палыча нахожу 30 патронов к «Ягуару». Изымаем, везем задержанных в УБОП. Один числится в розыске за убийство в Запорожье. Все задержанные отправляются на сутки, кроме Палыча – его закрываем за револьвер и патроны. За это оружие он получит срок.

Самое смешное открылось позже: снова «подсветила» агентура. Оказывается, «Ягуар» был у Лапы. А Палыч привез ему редкие патроны к револьверу. Когда мы начали задержание, Лапа выхватил револьвер – то ли стрелять хотел, то ли выбросить - не понятно. Но в этот момент мы сбили его с ног и оружие, выпав из руки Лапы, дивным образом залетело за шикарный отворот громадного пальто Палыча. Когда револьвер нашли у Палыча, Лапа хотел было взять его на себя но тут же были найдены патроны… Пропал смысл брать на себя ствол, если товарищ, у которого нашли твой револьвер, все равно идет по статье за патроны .

Нужно сказать, что Лапа вел себя достойно, как и полагается настоящему уголовному авторитету. Имел шансы стать в перспективе «правильным» вором в законе, да не сложилось - убили.

Палыч получил срок. В тюрьме не сиделось – усиленно рвался на волю, до звонка не сидел. Он вышел на свободу, чтобы быть расстрелянным вместе с двумя охранниками на квартире в Московском районе.

Опера УБОПа - спасители бандитов

Вспоминает Дмитрий Яковлев, полковник УБОП

Весна 1997 года. С улицы пришел заявитель - Михаил Федорович Кривцов, весь избитый, покусанный, без зубов... Его похитили, держали в подвале больше двух месяцев, требовали 10 тысяч долларов. Говорит: обращался в разные отделения милиции – отовсюду гнали, поскольку он ранее судимый. Сначала пришел в райотдел, было около 10 вечера. Постучался - открыл постовой с автоматом: ”Видишь – свет не горит: значит нет никого. Завтра приходи!” Пошел терпила дальше и так дошел до приемной ГУВД Киева. Начальник приемной выслушал и сказал: «Поможет только УБОП».

Потерпевший был уроженцем России, приехал к нам подзаработать: ему в Воркуте сказали, что сюда можно загнать уголь в неограниченных объемах. В Киеве познакомился с бизнесменом Колчевым, зять которого – Игорь Анатольевич Корень, был бригадиром Рыбки. Колчев их свел.

Зять предложил Кривцову оплатить поставки угля: никаких договоров - все на словах. Кривцов поехал в Воркуту, переговорил с владельцем угля, передал условия Корня: сначала уголь – потом деньги. В Воркуте сказали: плюнь, эти кинут по-любому. Кривцов передал ответ Колчеву, тот передал зятю. Корень артистично вознегодовал: «Это ж упущенная выгода!» Через десять дней Кривцов вернулся в Киев за предоплатой. Корень сразу наехал: за базар отвечать надо, у меня убытки от упущенной выгоды! После чего скомандовал своим пацанам взять в плен воркутинского бизнесмена.

Кривцова для начала избили, потом завезли на квартиру, где держали два с половиной месяца. Требовали выплатить 10 тысяч долларов компенсации. Заложник ничего не понимал: контрактов не подписывали, даже протокола о намерениях: какая упущенная выгода, какие претензии!

Чтобы он стал понятливее, начали пытать: тыкали вилкой в руки, загоняли иголки под ногти, били молотком по пальцам, выбили все зубы… Потом бандиты узнали, что его сын сидит за хулиганку в Белгородской колонии. И тогда они провернули старый трюк рыбкинского беспредельщика Лейки: сфотографировали весь процесс издевательств. Стали угрожать: не будет денег - отправим фото на зону сыну, его там запетушат.

Иногда к заложнику наведывался главарь собственной персоной. Однажды Корень появился с ротвейлером и начал травить Кривцова собакой. После этого снял с него – окровавленного - часы. Мы обнаружили на потерпевшем собачьи укусы. По этому поводу прокуратура выдвинула беспрецедентное требование: провести опознание собаки, но потом из-за собаки даже переквалифицировали состав преступления на более тяжкий со ст. 141 на ст. 142 УК.

В Украине Кривцов имел сожительницу с ребенком . Бандиты грозили пустить ее по кругу, ребенка убить. Думаете, это были уникальные садисты? Нет, это - стандартные повадки тех, кто сегодня выбился в большой бизнес и большую политику – каждый день мы видим их по телевизору. При потерпевшем они все называли себя «Вася», так было принято в банде Лейки .

Изложение всех этих издевательств потерпевшим заняло тридцать страниц текста. Бандиты до того довели Кривцова, что он пытался повеситься, но неудачно. Во время похищения он встречался с сожительницей под присмотром бандитов и успел сунуть ей записку: «Не обращайся к ментам, я ухожу из жизни».

Картину дополняет Владимир Дахновский

»Мы опросили свидетелей, провели опознания, установили места фактического проживания фигурантов, их транспорт, взяли санкции на проведение обысков – все это требовалось , чтобы крепить обвинение. Санкции давал Виктор Шокин, который на то время занимал должность начальника отдела прокуратуры Киева и принял самое активное участие в процессе реализации убоповских наработок, вник в материал, подобрал профессиональных следователей и практически ежедневно оказывал всевозможную помощь.

Задержания семерых фигурантов проводили одновременно с обысками»..

После задержаний провели опознания. На юрфаке набрали студентов, которые походили на бандитов. Опознание проходило в актовом зале базы УБОП на улице Горького, 114. Всего участвовали 50 человек. Процедура такова: перед следователем стоит группа людей, среди них - подозреваемый. Мы опасались, что потерпевший при виде бандитов мог смалодушничать.

Кривцов же, опознав бандита, ходил кругами по актовому залу и объяснял по каким признакам опознавал, что делал бандит, когда потерпевший находился в заложниках. Рассказ был очень подробный. Описание зверств произвели шок на всех присутствующих. Ни один из задержанных даже слова не сказал. Последним завели на опознание группу с 23-летним бандитом Дубасом. Когда Кривцов рассказывал о тех зверствах, которые вытворял этот молодой бандит, тот увидел себя со стороны и потерял сознание, его откачивала «Скорая». Бойцы «Сокола» все это слушали, и у них глаза наливались кровью. Опера узнавшие раньше, что довелось пережить потерпевшему. А соколят все это вывалилось в один момент. Наши опера сдерживали их, чтобы дело не дошло до самосуда.

Все бандиты получили по семь лет: оттарабанили от звонка до звонка.

• Бутерброд – себе в рот, пистолет – в рот бандиту

• «1994 год. Мы с Димой Яковлевым едем через Московский мост на работу. В нашем распоряжении – колхозного вида УАЗик на номерах киевской области серии «КХ», идет дождь, щетки не работают, ничего не видно и мы едем медленно. Я при этом жую бутерброд – холостяцкая жизнь дает о себе знать. Вдруг кто-то сзади нахально бибикает, я от такой наглости чуть не поперхнулся. Вслед за этим нас подрезает БМВ, останавливает среди моста, оттуда выбегают три быка и кидаются к нам. Я выхватываю ствол и вставляю ближнему бандосу в рот, при этом не забывая тщательно дожовывать свой бутерброд. Пытаюсь дать команду «Лежать», но с забитым ртом не получается, так все и происходит в полной тишине…

Вспоминает Дмитрий Яковлев:

Я тоже выскочил из УАЗа и ко мне бегут двое бандитов – здоровые лоси. А я, как на зло, без ствола. Ну, думаю, все – куда мне с этими спортсменами тягаться. Для приличия стал в стойку и жду когда меня замесят. Но тут эти двое на полном ходу падают на асфальт в метре от меня и со знанием дела закрывают головы руками. Я не могу понять, что произошло – оглядываюсь назад и только тут понимаю причину разительной перемены в поведении бригадных – вижу Дахновского засунувшего ствол пистолета в рот бандиту и безуспешно пытающемося проглотить бутерброд.

Продолжает Владимир Дахновский

Везем их в УВД. Это оказались бойцы из бригады Конона. Они молятся-крестятся: «Погорячились мы, бес попутал!» А незадолго до этого на площади Льва Толстого от взрыва гранаты был тяжело ранен участковый инспектор милиции. Мы сжалились над незадачливыми бандитами и говорим: «Такие как вы наших пацанов взорвали, они в госпитале лежат. Оплатите их счет за лекарства – все простим ». Дали список необходимых лекарств и таким образом помогли раненому коллеге.

Подобные курьезы случались достаточно часто - во второй раз нас с Яковлевым подсекли на Красноармейской бригадир Авдыша со товарищи. Вылетают и пробуют нас прессануть. А я их сразу узнал, спрашиваю в ответ: «А документики у тебя есть ?» Само слово «документики» испугало бандитов и те включили заднюю: «Мы перепутали, расходимся…» Тут я возразил: «Не, ребятки, вы как раз по адресу обратились! Поехали в гости к УБОПу – суток так на пятнадцать…»