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Выпить водки с мэтром
01 августа 2025 | 09:03
Ютюб подбросил ролик, заставивший его посмотреть. А как бы вы поступили, увидев заголовок: «Владимир Сорокин тестирует восемь сортов водки»? С кем пил мэтр я так и не понял: канал называется Nikita, хотя Сорокин обращается к нему «Борис». Не суть…
Идея мне понравилась, хотя давно не вхожу в клуб любителей водки. С удовольствием посмотрел бы дегустацию виски или красного испанского в исполнении властителей душь. Но и это не главное. Любопытно было наблюдать за процедурой. Пили в слепую из одинаковых графинчиков и выставляли оценки после каждой выпитой стопки. В начале забега собутыльники держались сдержано, были немногословны. Но к шестой рюмке повеселели, разболтались – на людей приятно стало смотреть. В ходе 20-минутной пьянки звучали алкоцитаты из произведений Сорокина, он рассказал про свой водочный рекорд и признался, что пишет исключительно на трезвую голову, ибо даже от бутылки пива «прицел сбивается». Очень содержательный эфир получился.
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