Выпить водки с мэтром

01 августа 2025 | 09:03

Ютюб подбросил ролик, заставивший его посмотреть. А как бы вы поступили, увидев заголовок: «Владимир Сорокин тестирует восемь сортов водки»? С кем пил мэтр я так и не понял: канал называется Nikita, хотя Сорокин обращается к нему «Борис». Не суть…

Идея мне понравилась, хотя давно не вхожу в клуб любителей водки. С удовольствием посмотрел бы дегустацию виски или красного испанского в исполнении властителей душь. Но и это не главное. Любопытно было наблюдать за процедурой. Пили в слепую из одинаковых графинчиков и выставляли оценки после каждой выпитой стопки. В начале забега собутыльники держались сдержано, были немногословны. Но к шестой рюмке повеселели, разболтались – на людей приятно стало смотреть. В ходе 20-минутной пьянки звучали алкоцитаты из произведений Сорокина, он рассказал про свой водочный рекорд и признался, что пишет исключительно на трезвую голову, ибо даже от бутылки пива «прицел сбивается». Очень содержательный эфир получился.

Я зачем, собственно, пишу? Чтобы подтолкнуть наших блогеров-ютюберов действовать креативнее. Замечено: в Украине любое мероприятие обречено на успех, если только речь идет про жратву или выпивку: все эти фестивали борщей, мастер-классы Клопотенко и советы по засолке. Пребываю в задумчивости: почему у нас до сих пор нет программ «Выпить с мэтром», «Развенчиваем кулинарные мифы: водка с пивом – это нормально», «Самогон: плюсы, минусы, подводные камни»… Почему никто не взял у Подеревянского интервью на тему: как пишется под бухом; почему не распросили олимпийских чемпионов как и когда напиваются профессиональные спортсмены?..

Считаю, эти темы незаслуженно пребывают в тени и принесут лидерам общественного мнения не меньше лайков и комментов, чем мастерам распаковок и хозяевам кошачьих каналов.