|
Велике будівництво не зупинити!
31 июля 2025 | 09:27 , Олег Єльцов, Тема
Якщо тобі пощастило влізти у схематози Великого будівництва за нескупі часи раннього Зеленського, то маєш подбати аби виграш з цього лотерейного квитку годував тебе й твоїх нащадків все життя. Що особливо актуально у суворий військовий час, коли всі гроші начебто йдуть на оборону й виживання країни.
Ще років п’ять тому я катав на вєлє по оновленій окружній дорозі Бориспіль-Бровари й не втомлювався радіти за тих, хто долучився до її реконструкції. Особливо за тих, хто має її обслуговувати. Адже зустрічні смуги на одній з ділянок у декілька кілометрів відокремлюють потужні бетонні блоки. Таке зустрінеш не часто, адже дешевше й технологічніше ставити відбійники з оцінкованого заліза.
Але найбільше мене здивувало фарбування тих блоків на всій протяжності у декілька кілометрів. Навіщо – то є велика загадка, у жодній цивілізованій країні такого не зустрічав. Якщо дороги в нас ще не почали фарбувати, то чому фарбують відбійник? Спробував підрахувати скільки грунтовки, фарби, людино-годин та мотогодин забрала це дурна робота, але перетнувши у підрахунках мільйон гривень, кинув безнадійне зайняття.
Десь за рік, долаючи свої велокілометри тією ж трасою зазначив очікуваний результат: фарба почала лушитись й відбійник набув непривабливого вигляду. Напевно слід дочекатися, коли фарба за кілька років геть зникне природнім шляхом й сліди негосподарського ставлення до дорожнього будівництва разом із нею. До чого ж я був наївний!
Минулого тижня, на четвертому році війни я знов повернувся на цю ділянку й під час руху влучив у щільну пилову хмару: біля відбійника стояло авто дорожніх робітників, які докладали титанічних зусиль аби на відстані кількох кілометрів зачистити від залишків фарби оту бетонну брилу висотою в метр. Я не став питатися нащо вони це роблять й як прізвище того ворога України, що надав їй команду, профінансовану з бюджету воюючої країни. Знов вдався в розрахунки: після етапу шкрябання відбудеться етап грунтування, нанесення базового шару фарби, а по ньому – остаточного. Обсяг роботи титанічний, але сподіваюся, до кінця року впораються. Неодмінно приїду помилуватися результатами причепуреного бетонного відбійника. У скрутний воєнний час так хочеться побачити щось позитивне.
Мене вже нічого не дивує у цій країні. Лише не залишає цікавість: пани, що організували цей бетонний схематоз, жертвують разом із пересічними українцями на «мавіки» й корчи для передової, бо в бюджеті на це грошей не вистачає, а на фарбування бетонних відбійників трохи залишилось?
также читайте
[16.07.2025]
[08.07.2025]
[07.07.2025]
|
по теме
Выпить водки с мэтром
01. 08. 2025 | 09:03
Ютюб подбросил ролик, заставивший его посмотреть. А как бы вы поступили, увидев заголовок: «Владимир Сорокин тестирует восемь сортов водки»? С кем пил мэтр я так и не понял: канал называется Nikita, хотя Сорокин обращается к нему «Борис». Не суть…
Смерть культуры
30. 07. 2025 | 10:48 , Олег Ельцов. ТЕМА
ФБ подсунул анонс десяти наиболее значимых культурных событий недели в Киеве. Подчеркивается, что степень культурной насыщенности просто зашкаливает. Интересно, изучаю анонсы. Из десяти предложенных мероприятий восемь – выставки современного искусства. Один фестиваль, где можно полепить глиняные горшки и одна выставка столовой посуды ушедшей эпохи. Это конечно не фестиваль борща в 40-градусную июльскую жару, который в прошлые годы собирал сонмы страждущих похлебать борщеца под палящим солнцем, но на событие высокой культуры как-то не тянет.
Родственник кандидата в президенты России и его прокурорская подельница
28. 07. 2025 | 09:51
Возвращаясь к теме чеченских ОПГ в Украине. Вот вам сказ о самом грозном чеченце на просторах нашей страны, чем родственник мог бы заменить путина, да не сложилось... Из книги "Горячие 90-е. Войны УБОП Киева"
Как Могилеич двигал своего кандидата в президенты
21. 07. 2025 | 23:02
Сема Могилевич и Владимир Олейник на стрелке в «Борисполе». Из книги "Войны УБОП Киева".
Быстрорастущие саженцы павловнии в Agro-Market
21. 07. 2025 | 17:54
31 июля 2025
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»