Военно-социологическое

12 августа 2025 | 13:36 , ТЕМА

Едва появляется намек на завершение боевых действий, тут же активируются политические пиарщики, социологи, медиа ... Одуревший от разноречивой дезинформации читатель\избиратель не знает куда бежать, за кого топить, кого из оппонентов крыть матом (сейчас это обязательно, если речь идет о спасении Родины в соцсетях).

Если бы не всеобщий психоз, принявший острую стадию, граждане могли бы догадаться, что они не в церкви и верить нельзя никому - нужно проверять, сопоставлять, анализировать и сомневаться во всем. Но граждане предпочитают лаяться как базарные торговки, забыв о приличиях и аргументации. Общество дружно вернулось на пару миллионов лет назад - к истокам так сказать. Голые инстинкты гоминоидов и ничего более.

Вот тут очень кстати оказались бы источники информации с длинной хорошей кредитной историей, на которые можно положиться. Но мировые лидеры информационного рынка одновременно выдают противоречащие друг-другу сообщения, как правило "от надежных источников". А как же принципы ВВС с обязательной проверкой в трех источниках, как же равноудаленность и незаангажированность? Да никак, врут CNN, NYT, WP...

В эти минуты роковые, когда нужно принимать эпохальные решения, когда решается судьба отчизны, народ должен сказать свое слово и это слово должно учитываться при переговорах и принятии решений.

В замере и формировании общественного мнения неоценима роль социологов. Под выборы традиционно появляются безымянные социослужбы, у которых результаты опросов часто противоречат друг-другу. Уважающий себя читатель не должен обращать на них внимание. Но существуют гранды, столпы социологического ремесла, которых все знают и любят. Им-то доверять можно?.. Нельзя категорически.

Вспоминаю историю, которая широко открыла мне глаза на социологическую кухню. Помнится как одна титулованная социологиня (несколько лет назад она благополучно скончалась) огласила результаты прославленной социослужбы. И результаты эти выглядели ... не очень реалистично. Я осмелился задать невинный вопрос: кто профинансировал исследование? Из ответа я понял, что глубоко ранил кристально чистую душу дамы, поклавшей жизнь на алтарь социологии. Она ответила кратко: "Я думала вы умнее".

Вот так вот, господа: если хотите поддерживать с имярек теплые отношения - не спрашивайте где он берет деньги. Хотя, мне кажется, давно пора ввести законодательную норму, обязывающую социологов указывать источники их существования. Прямо и четко: сверху результаты опроса, снизу - финансовый источник недешевых социологических работ. Порой и сегодня указывают по чьему заказу выполнен опрос, но это сокрее исключение. А если источник финансировоания не указан - ставим на таких результатах большой жирный вопрос.