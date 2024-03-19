Ын бряцает калибром 600 мм

19 марта 2024 | 08:29

Ким Чен Ын 18 марта лично руководил учебными стрельбами из ракетных установок залпового огня калибром 600 миллиметров.

Как сообщили сегодня в Пхеньяне, они уже поставлены на боевое дежурство. Утверждается также, что такие РСЗО особо большо калибра могут быть использованы для запуска реактивных снарядов с ядерной боеголовкой.



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