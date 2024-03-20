ТЕМА

Україна навчилась виготовляти ракети з радіусом 650 км

20 марта 2024 | 19:39

Україна запустила виробництво далекобійних ракет, - The Washington Post.


Ракети мають дальність польоту більш, ніж 400 міль або 650 кілометрів, сказав Олександр Камишин, міністр стратегічних галузей промисловості.

Інший деталей не надав.



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