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Украина не может себе позволить массовых атак дронов по РФ - журналист "Информнапалма"
08 апреля 2024 | 14:40
Украина не может себе позволить массовых атак дронов по России, поскольку это "дорого, сложно, столько дронов нет". Такое мнение выразил журналист "Информнапалма" Антон Павлушко.
Он раскритиковал СМИ и телеграм-каналы за сообщения о подбитых российских самолетах, которые потом не подтвердились. Речь о массированной беспилотной атаке в ночь на 5 апреля, когда более 50 дронов атаковали три военных аэродрома РФ.
СМИ, в том числе Reuters и BBC со ссылкой на источники в украинских спецслужбах заявили, что уничтожено до шести российских истребителей, еще восемь повреждены.
Однако опубликованные в тот же день спутниковые снимки не подтвердили ни одного прилета. Дальнейшие кадры из космоса тоже показали, что никаких свидетельств ущерба нет.
"Доказательств уничтоженных самолетов нет. То есть попытка атаковать была, но там нас ждали, поэтому большинство дронов сбили, что логично", - пишет Павлушко.
Журналист уверен, что Украина не может себе позволить ежедневные массированные налеты. Особенно если это военные объекты, на которых украинские дроны уже ждут.
"Единственная надежда, что массовость атаки таки позволит кому-то долететь и попасть - как это и случилось в этот раз, но тут еще нужно попасть. В ситуации на пограничных аэродромах у россиян есть по меньшей мере несколько часов в реакцию (по Морозовску это будет 2-3 часа после пролета над Лисичанском и ко), если речь идет об аэродромах по границе и гораздо больше, если речь идет о неком Энгельсе", - объясняет сложность ситуации журналист.
"Как россияне запускают по Украине десятки Шахедов, а до цели доходят единицы, такая же статистика плюс-минус будет и у украинских дронов", - добавил Павлушко.
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