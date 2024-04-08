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НСЗУ показала тренди в хворобах українців
08 апреля 2024 | 14:50
В Україні більшає людей з гіпертензією, хворобою серця, шлунка, діабетом, остеохондрозом та неврологічними захворюваннями. Ростуть інфаркти та інсульти.
Такими є тренди серед найпоширеніших діагнозів, які встановлювали сімейні лікарі України упродовж 2021-2023 років, показує електронна система охорони здоров'я. Ці дані LB.ua отримав у відповідь на запит до Національної служби здоров’я.
За даними ЕСОЗ, більшає пацієнтів за такими поширеними діагнозами:
Також є ріст інсультів (+11,6 %) та інфарктів (+17,2 %) на спеціалізованому рівні, тобто в лікарнях. Між гіпертензією та інфарктами-інсультами є чіткий зв’язок. Підвищений тиск є фактором ризику інфаркту чи інсульту. Наприклад, гіпертензія призводить до збільшення ризику інсульту у віці до 80 років у 2-4 рази.
Випадки інсульту:
Судячи з даних, частина українців отримувала упродовж року повторний інсульт – близько 6 тисяч на рік. Найбільша різниця зафіксована за останні роки в 2023-му – 124 448 пацієнтів на 132 926 випадків інсульту. Ймовірно, понад 8 тисяч українців отримали інсульт повторно.
Схожа ситуація з інфарктами:
Судячи з даних, близько 3 тисяч пацієнтів упродовж року мали повторний інфаркт. В 2023-му повторних випадків теж побільшало - майже 4000.
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