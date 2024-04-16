На Заході заговорили про поразку України

"Україна може відчути, що не може перемогти. [Це станеться], коли справа дійде до запитання, чому люди повинні продовжувати битися і вмирати, лише щоб захистити те, що неможливо захистити" – каже Берронс і зауважує, що наразі українське суспільство до цієї критичної точки ще не підійшло.

росія може здобути перемогу у війні вже цього року, але не шляхом прориву української оборони та захоплення значних територій, а зламавши волю українців до продовження боротьби. Про це йдеться у публікації BBC. Видання наводить думку генерала Річарда Берронса, колишнього командувача Об'єднаних сил Великої Британії, який бачить "серйозний ризик" української поразки вже цього року.