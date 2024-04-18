Київрада вирішила перевірити проросійські храми

Як зазначив депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук, військова агресія російської федерації проти України, починаючи з 2014 року, здійснюється як із застосуванням збройних сил держави-агресора, так і з застосуванням засобів пропаганди, маніпуляції та сіяння розбрату в українському суспільстві.

“Наразі вже зафіксовано численні факти коли інтереси окремих релігійних організацій несуть загрозу громадській та національній безпеці. Це набуло особливого загострення з початком повномасштабної війни. Діяльність таких релігійних утворень створює передумови для релігійного протистояння в українському суспільстві, проповідування ворожнечі та нетерпимості до інших віросповідань та конфесій, поширення неправдивої інформації, пропагування ідей та наративів “руського міра”, невизнання факту військової агресії російської федерації проти України, колабораційну діяльність”, – наголосив Вадим Васильчук.

Депутат розповів, що останнім часом, на ім'я Київської міської ради надходять численні звернення щодо вжиття заходів та врегулювання діяльності релігійних організацій, які пов’язані з росією та пропагують ворожі наративи.

“У разі виявлення порушень місто звернеться до правоохоронних органів та суду щодо притягнення правопорушників до передбаченої чинним законодавством відповідальності, відшкодування нанесених за весь час незаконного користування самовільно зайнятими земельними ділянками збитків та звільнення зазначених територій та споруд. Це дозволить створити передумови для унеможливлення агітаційно-пропагандистської діяльності вороже налаштованих до України осіб та деколонізувати релігійні об’єкти в місті Києві”, – додав Вадим Васильчук.Також, видання “Українська правда” з посиланням на співрозмовника у СБУ повідомило, що працівники Служби безпеки України 12 квітня проводили обшуки у заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зав’язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича.

“Данилевич був у складі делегації, яка у 2017 році разом із колишнім нардепом Вадимом Новинським вмовляла вселенського патріарха Варфоломія не давати Томос Православній церкві України”, – йдеться у повідомленні.

За словами джерела “УП”, вказаний протоієрей також відзначився підтримкою "руского міра" і виправданням російської агресії.

На момент виходу новини офіційного релізу Служби безпеки не оприлюднено.

Зазначимо, що 10 квітня 2024 року Верховний Суд залишив у силі рішення Господарського суду Київської області та постанову Північного апеляційного господарського суду, згідно з яким релігійна громада УПЦ Свято-Михайлівської парафії м. Переяслава має добровільно звільнити Михайлівську церкву та передати її у користування Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”. У разі невиконання зобовʼязань, виконання рішення Верховного Суду буде забезпечено в примусовому порядку у встановлений законодавством спосіб. Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.