Українців в Україні поменшало на чверть

26 июля 1929 г. Хейзел МакГиннесс (на фото) арестовали вместе с матерью Адой МакГинесс - за хранение кокаина в существенных количествах. Во время ареста Ада бросила сумку с кокаином дочери, крикнув "Беги, Хейзел!". Детективы выступили в защиту Хейзел в суде, утверждая, что в преступление ее втянула мать, которую они охарактеризовали как "самую злую женщину в Сиднее".