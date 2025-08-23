|
Українців в Україні поменшало на чверть
23 августа 2025 | 14:16
Населення України зменшилося на 10 млн через війну, — Frontliner
• Основна причина — масовий виїзд за кордон, особливо чоловіків, які рідше планують повертатися. • Смертність зросла через бойові дії, ослаблену медицину та стрес; у 2023 році зафіксовано близько 495 тис. смертей. • Народжуваність на історичному мінімумі: близько 180 тис. дітей, частка дітей до 18 років — 15%, людей 60+ — 27%. Україна швидко старіє.
