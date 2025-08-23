ТЕМА

Китай готовий ввести війська в Україну

23 августа 2025 | 12:19

Китай готовий відправити миротворців в Україну під мандатом ООН, — Welt am Sonntag.


За даними видання, у Брюсселі ініціатива Пекіна викликала змішану реакцію. Участь країн «глобального Півдня», зокрема Китаю, може прискорити розміщення міжнародних сил для спостереження за мирним процесом. Водночас є побоювання, що Пекін використає місію для збору розвідданих і в разі загострення конфлікту стане на проросійський бік, зазначив високопоставлений дипломат ЄС

© фото: Сергей Гутиев

Лолита
   
