В Японии сэконд в цене

25 августа 2025 | 13:24

​​В Японии за последние лет пятнадцать до размеров во многие миллиарды долларов вырос рынок винтажных подержанных шмоток (часто довольно незамысловатых и первоначально недорогих), которые, тем не менее, считаются объектами удачных и весьма серьезных инвестиций.


Сразу приведем пример, чтобы все стало понятно. В середине июля один из магазинов подержанной одежды в очень модном токийском молодежном квартале Харадзюку в числе прочего выставил на продажу редкую футболку 1990-х годов с принтом из невероятно популярных аниме-фильма и манга «Акира» - про приключения в стиле киберпанк в Токио будущего. В свое время она стоила 3 тысячи иен, 20 долларов по нынешнему курсу. Но сейчас ее вывесили с ценником 790 тысяч иен, 5,4 тысячи долларов. И покупатель, представляете, быстро нашелся. 25-летний менеджер этого магазина поясняет: потертость картинки или трещины на принте только увеличивают ценность такого объекта в глазах знатоков, готовых выложить деньги. Там же 38-летний парень купил старенькую футболку за 150 тысяч иен (более тысячи долларов) с фотографией некогда популярной рок-группы. «У этой вещи есть история, и даже если она выцветет при носке, ценность ее не уменьшится, - говорит счастливый покупатель. – Если надо, я эту штуку всегда перепродам». Это же относится и к винтажным джинсовым курткам, и к самим джинсам – но не только. Многие молодые японцы покупают на деньги от разовых подработок одежду и украшения, которые продаются ничтожно малыми сериями. Они носят их, нахваливают в социальных сетях = а потом с выгодой сбывают. Всегда находятся люди с деньгами, умирающие от невозможности раздобыть редкую шмотку, ценимую в той или иной компании. Ну, и скучные цифры: рынок подержанных вещей в Японии сейчас вырос до 3,13 триллиона иен, это 21,3 миллиарда долларов. Он непрерывно увеличивается с 2014 года – и явно будет расширяться, поскольку желающих купить коллекционную майку с выцветшим принтом в богатой Японии всегда найдется до фига.

© фото: Олег Ельцов

Село Подгорцы Львовской области. Великолепная церковь 18 века и ... "шедевры" современной архитектуры
   
