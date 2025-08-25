Подсудимый Дуров мотается во Францию как на работу

25 августа 2025 | 08:47

Основатель Telegram Павел Дуров назвал свой арест в августе 2024 года странным, добавив, что его единственным результатом стал "огромный ущерб" имиджу Франции.

Спустя год после этого странного ареста я по-прежнему вынужден возвращаться во Францию каждые 14 дней, и дата подачи апелляции не назначена. К сожалению, единственным результатом моего ареста на данный момент стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы



