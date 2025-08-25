ТЕМА

Подсудимый Дуров мотается во Францию как на работу

25 августа 2025 | 08:47

Основатель Telegram Павел Дуров назвал свой арест в августе 2024 года странным, добавив, что его единственным результатом стал "огромный ущерб" имиджу Франции.


Спустя год после этого странного ареста я по-прежнему вынужден возвращаться во Францию каждые 14 дней, и дата подачи апелляции не назначена. К сожалению, единственным результатом моего ареста на данный момент стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Наоми Кэмпбэл. photos by Sante D'Orazio
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 