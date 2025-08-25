Чекаємо подоржчення палива з нового року

25 августа 2025 | 14:34

Українцям не варто очікувати здешевлення палива. На ціну бензину і дизеля восени впливатиме вартість імпортного палива і курс долара.

"Фактори ті ж самі, які були раніше. Два основні чинники будуть впливати на вартість нафтопродуктів на кордоні, яка буде визначатися котируваннями нафтовими і курсу національної валюти", - розповів директор Центру "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі РБК-Україна.



За його словами, з 1 січня додатковий тиск на ціни на бензин чинитиме зростання акцизного податку.



"Природно, що це не збільшення оподаткування компаній, а збільшення кінцевої ціни споживачів", - підкреслив експерт.



При цьому він порадив не сподіватися на зміцнення курсу гривні до кінця року.



"Найімовірніше, ми матимемо ослаблення курсу до кінця року", - підсумував Рябцев.