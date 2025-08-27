ТЕМА

За непокору солдат пропонують карати 5-10 роками ув'язнення

27 августа 2025 | 09:51


Депутати пропонують карати військових за непокору наказу командира від 5 до 10 років ув’язнення, — «Судово-юридична газета».

Комітет розгляне законопроєкт, який забороняє судам призначати м’якші покарання.

Про поисилення відповідальності командирів не йдеться.



