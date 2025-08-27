|
За непокору солдат пропонують карати 5-10 роками ув'язнення
27 августа 2025 | 09:51
Депутати пропонують карати військових за непокору наказу командира від 5 до 10 років ув’язнення, — «Судово-юридична газета».
Комітет розгляне законопроєкт, який забороняє судам призначати м’якші покарання.
Про поисилення відповідальності командирів не йдеться.
