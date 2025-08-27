Ніхто не встоїть поти Трампа. Навіть Орбан

Виктор Пинчук и Леонид Кучма на траурных мероприятиях в Бабьем Яру 27 сентября 2006 года.

Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС та скасувати заборону угорщини на європейську допомогу Україні, — Politico.