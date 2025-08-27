ТЕМА

Ніхто не встоїть поти Трампа. Навіть Орбан

27 августа 2025 | 12:02

Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС та скасувати заборону угорщини на європейську допомогу Україні, — Politico.


«Факт, що президент США Дональд Трамп переконав угорського прем’єра Віктора Орбана – який виступає проти членства України в ЄС,  — зняти блокування вступу Києва до блоку, змінив динаміку», — цитує анонімного дипломата видання.



