|
На "Суспильном" косячат от армии родственники членов Набсовета
29 апреля 2024 | 10:17
Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что общественный вещатель "Суспильне" (финансируется из бюджета Украины) берет мужчин на работу на полставки, чтобы они получили бронь от армии.
"Из нескольких источников мне стало известно о существовании схемы, по которой мужчин пристраивают на "Суспильное" ради брони на полставки. Однако по документам эти люди работают на полную ставку. В связи с этим возникает вопрос: делятся ли они деньгами за это пристроение и с кем? Почему наблюдательный совет не замечает эту схему?", - написала Безуглая.
также читайте
[22.04.2024]
[18.04.2024]
[18.04.2024]
|
по теме
Допомоги від США не вистачить надовго
29. 04. 2024 | 10:23
Оборона обійдеться дешевше, ніж контрнаступ та відбиття територій.
Космос стремительно загаживают
26. 04. 2024 | 14:48
Японская частная компания Astroscale Japan опубликовала первый в мире фотоснимок космического мусора, одной из ступеней некоей ракеты, который сделал спутник, приблизившийся к ней на несколько сотен метров. Операцию планируют повторить, чтобы сделать фото и с других ракурсов.
СБУ прикрило канал для ухилянтів, що діяв з 2022 року
25. 04. 2024 | 18:15
Контррозвідники Служби безпеки заблокували чергову схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду потенційних призовників за кордон. У результаті комплексних заходів у Києві затримано одного з організаторів нелегального «трафіку».
Телемарафон невзлюбили не только украинцы, но и американцы
24. 04. 2024 | 12:47
Госдепартамент Соединенных Штатов добавил национальный телемарафон в отчет за 2023 год, в котором речь идет о нарушении прав человека в Украине. Об этом идет речь в документе, опубликованном на сайте ведомства.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»