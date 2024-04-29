На "Суспильном" косячат от армии родственники членов Набсовета

29 апреля 2024 | 10:17

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что общественный вещатель "Суспильне" (финансируется из бюджета Украины) берет мужчин на работу на полставки, чтобы они получили бронь от армии.

"Из нескольких источников мне стало известно о существовании схемы, по которой мужчин пристраивают на "Суспильное" ради брони на полставки. Однако по документам эти люди работают на полную ставку. В связи с этим возникает вопрос: делятся ли они деньгами за это пристроение и с кем? Почему наблюдательный совет не замечает эту схему?", - написала Безуглая.



По ее словам, по такой схеме забронирован от армии сын главы наблюдательного совета "Общественного вещания" Светланы Остапы.



Напомним, Минкульт подтвердил телеканалам, которые принимают участие в телемарафоне, статус "критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период".