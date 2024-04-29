|
Допомоги від США не вистачить надовго
29 апреля 2024 | 10:23
Оборона обійдеться дешевше, ніж контрнаступ та відбиття територій.
Допомоги у розмірі 61 млрд доларів, яку Україна отримала від США, може виявитись недостатньо для подальшого ведення війни. Адже за різними підрахунками цих грошей вистачить до кінця 2025 року.
Тому Україна все ще потребує хоча б середньострокового плану допомоги, у якому чільне місце може посісти залучення російських заморожених активів. Про це пише Reuters.
За даними видання, уже наприкінці 2025 року Україні знадобиться новий пакет допомоги, адже надана допомога вичерпається.
"Багаторічний план фінансування, навпаки, мав би кілька переваг. Перш за все, він забезпечить певну страховку від політичних коливань США. Крім того, він підняв би моральний дух українців і дав би західним виробникам зброї більше впевненості в нарощуванні виробництва", — пише видання.
Проте, якщо російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що Україна може протриматись ще багато років, то він також може змінити розрахунки. За словами видання, шанси України повернути більшість територій назад малі, проте цілком ймовірною буде домовленість про мир із сильнішої позиції — або замороження конфлікт, як Північна і Південна Корея.
"Скільки Києву знадобиться в майбутньому, залежить від того, яку війну він вестиме. Оборонна кампанія обійдеться дешевше, ніж спроба вигнати Росію з великих територій. Але, враховуючи, що Кремль нарощує свої військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, знадобиться щонайменше 88 мільярдів євро на рік — сума, які союзники виділили на 2023 рік", — пише видання.
Зазначається, що чималу частку грошей Україна може отримати від заморожених російських активів. Ідеї їхньої мобілізації містять конфіскацію активів, використання їх для підтримки кредиту, який західні країни нададуть Україні, або передачу Києву відсотків, які вони приносять.
Так, якщо західні країни гарантують виплату відсотків за активами впродовж десяти років, вони зможуть зібрати від 30 до 40 мільярдів євро. Однак це, хоч і допоможе, але не змінить ситуацію, оскільки дасть змогу фінансувати Україну щонайменше пів року.
"Однак отримати для Києва 320 мільярдів доларів — це зовсім інша справа. Це дозволить фінансувати війну щонайменше до кінця 2028 року. Якщо воюючі сторони припинять або заморозять конфлікт до цього часу, Україна зможе використати частину грошей на відновлення своєї економіки, яке, за оцінками Світового банку, обійдеться в 486 мільярдів доларів", — додає видання.
также читайте
[22.04.2024]
[18.04.2024]
[18.04.2024]
|
по теме
На "Суспильном" косячат от армии родственники членов Набсовета
29. 04. 2024 | 10:17
Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что общественный вещатель "Суспильне" (финансируется из бюджета Украины) берет мужчин на работу на полставки, чтобы они получили бронь от армии.
Космос стремительно загаживают
26. 04. 2024 | 14:48
Японская частная компания Astroscale Japan опубликовала первый в мире фотоснимок космического мусора, одной из ступеней некоей ракеты, который сделал спутник, приблизившийся к ней на несколько сотен метров. Операцию планируют повторить, чтобы сделать фото и с других ракурсов.
СБУ прикрило канал для ухилянтів, що діяв з 2022 року
25. 04. 2024 | 18:15
Контррозвідники Служби безпеки заблокували чергову схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду потенційних призовників за кордон. У результаті комплексних заходів у Києві затримано одного з організаторів нелегального «трафіку».
Телемарафон невзлюбили не только украинцы, но и американцы
24. 04. 2024 | 12:47
Госдепартамент Соединенных Штатов добавил национальный телемарафон в отчет за 2023 год, в котором речь идет о нарушении прав человека в Украине. Об этом идет речь в документе, опубликованном на сайте ведомства.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»