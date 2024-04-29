Допомоги від США не вистачить надовго

29 апреля 2024 | 10:23

Оборона обійдеться дешевше, ніж контрнаступ та відбиття територій.

Допомоги у розмірі 61 млрд доларів, яку Україна отримала від США, може виявитись недостатньо для подальшого ведення війни. Адже за різними підрахунками цих грошей вистачить до кінця 2025 року.

Тому Україна все ще потребує хоча б середньострокового плану допомоги, у якому чільне місце може посісти залучення російських заморожених активів. Про це пише Reuters.

За даними видання, уже наприкінці 2025 року Україні знадобиться новий пакет допомоги, адже надана допомога вичерпається.

"Багаторічний план фінансування, навпаки, мав би кілька переваг. Перш за все, він забезпечить певну страховку від політичних коливань США. Крім того, він підняв би моральний дух українців і дав би західним виробникам зброї більше впевненості в нарощуванні виробництва", — пише видання.

Проте, якщо російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що Україна може протриматись ще багато років, то він також може змінити розрахунки. За словами видання, шанси України повернути більшість територій назад малі, проте цілком ймовірною буде домовленість про мир із сильнішої позиції — або замороження конфлікт, як Північна і Південна Корея.

"Скільки Києву знадобиться в майбутньому, залежить від того, яку війну він вестиме. Оборонна кампанія обійдеться дешевше, ніж спроба вигнати Росію з великих територій. Але, враховуючи, що Кремль нарощує свої військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, знадобиться щонайменше 88 мільярдів євро на рік — сума, які союзники виділили на 2023 рік", — пише видання.

Зазначається, що чималу частку грошей Україна може отримати від заморожених російських активів. Ідеї їхньої мобілізації містять конфіскацію активів, використання їх для підтримки кредиту, який західні країни нададуть Україні, або передачу Києву відсотків, які вони приносять.

Так, якщо західні країни гарантують виплату відсотків за активами впродовж десяти років, вони зможуть зібрати від 30 до 40 мільярдів євро. Однак це, хоч і допоможе, але не змінить ситуацію, оскільки дасть змогу фінансувати Україну щонайменше пів року.

"Однак отримати для Києва 320 мільярдів доларів — це зовсім інша справа. Це дозволить фінансувати війну щонайменше до кінця 2028 року. Якщо воюючі сторони припинять або заморозять конфлікт до цього часу, Україна зможе використати частину грошей на відновлення своєї економіки, яке, за оцінками Світового банку, обійдеться в 486 мільярдів доларів", — додає видання.