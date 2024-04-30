У врага стаор значительно меньше ПВО

30 апреля 2024 | 12:32

По сообщениям российских источников в результате удара ракетами ATACMS ночью 29 апреля по мысу Тарханкут были уничтожены четыре установки ПВО – три С-300 и одна С-400. Погибли 11 военных, четверо ранены.

Комплексы ПВО не смогли в данном случае защитить даже сами себя, хотя перехват ракеты летящий точно на комплекс является более просто задачей чем перехват ракеты бьющей по удаленной цели. С-300 должен поражать баллистику со скоростями 1300 м/с, С-300ПМУ до 2800 м/с. Для С-400 заявляется поражение целей со скоростями 4800 м/с, что закрывает баллистику всех типов кроме межконтинентальной ракеты. У ATACMS максимальная скорость на верхней точке около 1000 м/с.



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