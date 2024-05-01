ТЕМА

В Україні розпочалося будівництво підземних шкіл

01 мая 2024 | 13:26

Цього тижня пройдуть перші тендери. У прифронтовому Запоріжжі та області збудують підземні школи, щоб діти змогли безпечно здобувати освіту. Їхні проєкти вже погодило Міністерство освіти і науки України.


Про це повідомив голова ЗОВА Іван Федоров. За його словами, три з цих шкіл будуть розташовані у різних районах обласного центру. Ще дві збудують у Запорізькому районі.

"Вони стануть освітньою платформою для дітей одразу кількох районів обласного центру та кількох населених пунктів області", — розповідає Федоров.

Уточнюється, що загальна сума субвенції від держави на проєкти – 500 мільйонів гривень. Вже цього тижня відбудуться перші тендери на будівництво.

"Наша мета – надати можливість усім дітям, які цього хочуть, повернутися до навчання офлайн. Загалом у перспективі – 10 підземних шкіл", – каже голова ЗОВА.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сергей Гутиев

Тибет
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 