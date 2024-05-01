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Удар по Рязані це не просто добре, це дуже добре

01 мая 2024 | 13:30

Рязанський НПЗ входить у топ-5 нафтопереробних підприємств РФ, але навіть це не головне.


Сьогодні, 1 травня, у ночі була здійснена чергова далекобійна атака з використанням дронів-камікадзе по російський нафтопереробній промисловості. Під результативний удар потрапив Рязанський нафтопереробний завод, який знаходиться у безпосередньому передмісті.

Також є інформація про атаку на аналогічний об'єкт у Воронезькій області (можливо мається на увазі нафтобаза) без підтвердження результату.

Рязанський НПЗ, який належить "Роснефть", має заявлений об'єм переробки нафтопродуктів у межах 16-18 млн тонн на рік. Це робить його одним з найбільших нафтопереробних підприємств РФ, бо за об'ємом продукції він стабільно входить у топ-5.

Зазначимо, що це не перша результативна атака дронів по цьому підприємству. Минула атака відбулась 13 березня та також завершилась ураженням, скоріш за все, ємностей з нафтопродуктами та пожежею. Але на цей раз атака призвела до ураження установки первинної переробки нафти. І слід додати, що пряма відстань до цього заводу від кордону України становить понад 450 км.

Але попри дальність та можливість завдання методичних ударів, головним маркером реальної ситуації є й те, що у Рязані знаходиться авіабаза "Дягилево". І це зовсім не проста авіабаза, бо на ній знаходиться Центр бойового використання та перенавчання особового складу, 203-й полк авіазаправників, а також базувались Ту-22М3.

Але після того, як у вересні 2023 року деякі з цих дальніх бомбардувальників на цій авіабазі були уражені конвертованим Ту-141 "Стриж", РФ, скоріш за все, їх звідти вивела. Також цей аеродром використовується 360-м авіаремонтним заводом, що спеціалізується на Ту-22М3, Ту-95МС та Ил-76 та машинах на його базі.

Тобто сам нафтопереробний завод, а також інші об'єкти у Рязані є стратегічними для РФ. Але попри методичні удари України у РФ не змогли реалізувати надійну протиповітряну оборону.

 

Ця ситуація також нагадує ураження "Алабуги", де окрім виробництва "шахедів" поряд знаходяться завод "КамАЗ" та Нижньокамська ГЕС, які не прикриті ППО.



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