На третьому роців війни почали наводити порядок з військовим обліком

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09 мая 2024 | 12:42
В Реестре "Оберег" будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки и будет видно, если человек не обновил данные. Как передает "Хвиля", об этом в комментариях DOU сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.
Так, благодаря реестру "Оберег" можно автоматически провести верификацию данных людей без участия самих военнообязанных. При этом с его помощью будет формироваться электронный военно-учетный документ, который будет в приложении для военнообязанных и будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный. Как отмечается, Минобороны наладило взаимодействие с Минцифры, чтобы создать такой электронный военно-учетный документ.
По словам Черногоренко, это будет удобно как военнообязанным, так и работникам ТЦК.
Отметим, что по новому закону при проверке документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский может использовать технические средства и специализированное программное обеспечение с доступом к "Оберегу", то есть сразу проверить данные.
Кроме того, в Министерстве обороны уже доделали функциональность в "Обереге" относительно того, вручена ли повестка человеку или нет, и когда была вручена.
Черногоренко пояснила, что в реестре "Оберег" есть "отдельное поле о статусе вручения человеку повестки - когда был вручен и какой статус". При этом оповещение военнообязанных происходит только согласно законодательству лично и заверено подписью.
"Все другие методы пока не правомерны", - подчеркнула она.
В частности, сейчас "Оберег" продолжает расширять взаимодействия с другими государственными реестрами.
Черногоренко также рассказала, что в процессе подключения реестр Пенсионного фонда. Оттуда Минобороны получит данные об опыте работы человека, в какой отрасли он работал и чем занимался.
"Взаимодействие с Государственной пограничной службой – первый кейс, когда "Оберег" не только получает информацию, но и отдает по запросу. Пограничники обращаются в базу, когда нужно валидировать данные выезжающего за границу человека. Похожее взаимодействие, когда реестр может отдавать информацию по запросу, планируем с Национальной полицией и Государственной миграционной службой", - пояснила она.
По словам замминистра обороны по цифровизации, всего уже более 40 миллионов запросов на получение или верификацию данных людей. Стоит заметить, что это происходит автоматически в системе без участия самих военнообязанных, что освобождает их от лишнего посещения ТЦК и СП.
Например, оцифровали дело человека. Согласно ему видно, что он обновлял данные 10 лет назад.
"Прежде чем вызвать его для уточнения информации, из реестра "Оберег" подаем запрос в другие реестры, чтобы получить актуальные данные" - отметила она.
Следовательно, военнообязанные получат доступ к реестру "Оберег" через электронный кабинет. Последний Минобороны должен запустить в этом месяце.
Заместитель министра также подчеркнула, что благодаря взаимодействию реестров можно будет, к примеру, быстро проверить, является ли человек студентом на дневной форме обучения. И ей не придется бегать между деканатом и ТЦК, чтобы принести справку.
Вдобавок к этому реестр направлен на предотвращение коррупции. Можно выявить "аномальное" поведение, когда в отдельном районе резко увеличивается количество снятых с учета людей по результатам ВЛК.
В частности, человек будет видеть о себе из "Оберега" следующую информацию:
Если определенные данные некорректны, человек сможет обратиться в службу поддержки для актуализации или получения алгоритма для изменения этих данных.
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