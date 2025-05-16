Японию атакуют гастролеры 16 мая 2025 | 14:51 распечатать [0] комментарии [0] Японская полиция в последнее время периодически сообщает о выявлении подпольных групп иностранных граждан, которые, как правило, имеют хорошо организованные явочные квартиры, опорные пункты и даже склады. Это не террористы и не торговцы наркотиками

. Это – прибывающие из-за границы магазинные воры, которые делают неплохой бизнес на похищении товаров в местных магазинах. Япония всегда была раем для такой публики – до недавнего времени из-за крайне низкого уровня собственной преступности в торговых заведениях здесь особо не принимали мер безопасности. Только сейчас в токийских магазинах (и то не везде) устанавливают на выходах-входах электромагнитные рамки, мешающие тихо вынести краденное. А в провинции до сих пор в какой-нибудь лавке с кучей соблазнительных товаров часто даже и не дозовешься ушедшего пообедать хозяина или хозяйку, заболтавшуюся с подружкой где-то по соседству. Что воруют? В первую очередь – косметику всех видов, лекарства, пищевые добавки. Все это имеет огромный спрос в соседних странах Азии, где свято верят в японское качество и в отсутствие в Японии привычных за границей подделок. Ворованное отправляют получателям международными посылками, прячут в контейнерах с легальными грузами. Некоторое время назад была выявлена группа стюардесс из одной из стран Юго-Восточной Азии, которые наладили переправку похищенного на своих лайнерах. В прошлом году, кстати, в Японии было зафиксировано почти 22 тысячи преступлений иностранцев, половина из них – кражи, более 12 тысяч человек было арестовано. Однако знающие люди уверяют, что это только верхушка айсберга, размах похищений в магазинах, судя по всему, намного больше. Японцы, конечно, тоже крадут в магазинах – особенно дети и старики. Однако, опять же, различаются масштабы. Японская кража, как правило, - в пределах сотни долларов. Иностранцы за раз гребут долларов на шестьсот. Зарубежных воришек в последнее время часто набирают втемную через левые сайты в интернете для желающих подзаработать. Им часто дают четкие инструкции – в какой магазин идти, что брать и как оттуда безопасно уходить. Среди задержанных воришек, кстати, больше всего вьетнамцев, затем идут китайцы и с большим отрывом – жители других стран Восточной Азии или даже Латинской Америки. Корреспонденты телеканала Эн-эйч-кей даже смогли посетить в Ханое настоящий центр координации магазинных краж в Японии, который был организован как вполне современная корпорация.



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