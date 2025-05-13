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рф нарощує виробництво зброї та техніки, — The Economist
13 мая 2025 | 08:30
Росія нарощує виробництво зброї великими темпами, виходячи на шлях створення арсеналу, втричі більшого ніж у США чи Європі разом узятих, як повідомив генерал Каволі.
У той час як американські заводи випустять 135 танків, Кремль запустить цього року виробництво 1500.
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