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Рада скасовує роумінг з Європою
22 мая 2024 | 16:57
У середу, 22 травня, Верховна Рада (ВР) ухвалила у другому читанні законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону (Roam-Like-AtHomе/RLAH) з Європейським Союзом (ЄС). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція “Європейська солідарність”).
“У другому читанні ухвалено законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону з ЄС”, – йдеться у повідомленні.
За словами нардепа, тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу.
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