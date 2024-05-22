ТЕМА

Рада скасовує роумінг з Європою

22 мая 2024 | 16:57

У середу, 22 травня, Верховна Рада (ВР) ухвалила у другому читанні законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону (Roam-Like-AtHomе/RLAH) з Європейським Союзом (ЄС). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція “Європейська солідарність”).


“У другому читанні ухвалено законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону з ЄС”, – йдеться у повідомленні.

За словами нардепа, тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Андрей Сидоренко

Креатифф
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 