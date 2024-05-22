Рада скасовує роумінг з Європою

22 мая 2024 | 16:57

У середу, 22 травня, Верховна Рада (ВР) ухвалила у другому читанні законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону (Roam-Like-AtHomе/RLAH) з Європейським Союзом (ЄС). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція “Європейська солідарність”).

“У другому читанні ухвалено законопроєкт №10265 про єдину роумінгову зону з ЄС”, – йдеться у повідомленні. За словами нардепа, тепер українці, які подорожують країнами Євросоюзу, будуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не будуть сплачувати додаткові кошти за послуги роумінгу.



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