Українського газу більшає

30 мая 2024 | 11:15

За 5 місяців 2024-го Група “Нафтогаз” на 10% збільшила видобуток газу порівняно з аналогічним періодом минулого року, а темпи закачування палива у ПСГ на 0,33 млрд куб.м перевищують показники 2023 року. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Як свідчать дані АТ «Укртрансгаз» – оператора ПСГ України, що є частиною Групи "Нафтогаз", цього року компанія накопичує паливо у своїх ПСГ швидше, ніж торік – наразі темпи закачування на 0,33 млрд куб.м перевищують показники аналогічного періоду 2023 року.

"Хороша динаміка закачування стала можливою через високу температуру повітря в квітні та збільшення обсягів газовидобутку. За п’ять місяців 2024-го Укргазвидобування збільшило видобуток блакитного палива на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це дійсно хороший показник, і ми продовжимо робити максимум, щоб зберегти цю тенденцію та вийти на збільшення видобутку за підсумками року", – наголосив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.