|
Rheinmetall запустил ремонт своей техники в Украине
11 июня 2024 | 09:40
На Украине заработал первый совместный проект "Укроборонпрома" и немецкой компании Rheinmetall, сообщил украинский министр по стратегической промышленности. Речь о цехе по ремонту и производству бронетехники, где работают украинские специалисты, но под наблюдением немецких коллег.
также читайте
[12.06.2024]
[06.06.2024]
[06.06.2024]
[03.06.2024]
[03.06.2024]
|
по теме
США и Япония расширяют совместное производство вооружений
12. 06. 2024 | 18:31
Топливо подоражает
12. 06. 2024 | 13:32
Несмотря на возможное повышение акцизов на топливо на 1,5-2 грн. за литр, это не окажет существенного влияния на рынок. Об этом во время брифинга в Медиацентре "Украина-Укринформ" сказал эксперт по вопросам энергетики, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
В Нафтогазе призвали либерализовать рынок для роста производства энергии
12. 06. 2024 | 13:30
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил о том, что для стимулирования бизнеса и развития производственных мощностей украинский энергетический рынок нужно либерализовать там, где это возможно.
В Украине вводят новые правила для школ, вузов и научных организаций из-за проблем в энергетике
12. 06. 2024 | 13:28
Министерство образования и науки Украины распорядилось, чтобы все подведомственные учреждения, включая школы, вузы и научные организации, присоединились к общенациональным усилиям по энергосбережению.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»