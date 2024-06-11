ТЕМА

Rheinmetall запустил ремонт своей техники в Украине

11 июня 2024 | 09:40


На Украине заработал первый совместный проект "Укроборонпрома" и немецкой компании Rheinmetall, сообщил украинский министр по стратегической промышленности. Речь о цехе по ремонту и производству бронетехники, где работают украинские специалисты, но под наблюдением немецких коллег.

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