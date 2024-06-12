В Нафтогазе призвали либерализовать рынок для роста производства энергии

12 июня 2024 | 13:30

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил о том, что для стимулирования бизнеса и развития производственных мощностей украинский энергетический рынок нужно либерализовать там, где это возможно.

Об этом он сказал, выступая на Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине.

"После этой зимы нам нужно будет иметь больше производственных мощностей. И в этом отношении мы используем слово "рынок". Пусть бизнес производит больше энергии – но для того, чтобы это сделать, мы должны либерализовать рынок", – сказал Чернышов.

Он проинформировал участников конференции, что "Нафтогаз" планирует увеличивать добычу газа. "Мы производим и потребляем много (газа – ред.), не импортируя его из Европы", - отметил Чернышов.

Кроме того, по его словам, иностранные партнеры в прошлом году закачали в украинские газохранилища 2,5 млрд кубометров газа. В этом году, даже несмотря на российские ракетные удары по газовой инфраструктуре, закачка газа продолжается.

Укринформ