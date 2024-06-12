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США и Япония расширяют совместное производство вооружений
12 июня 2024 | 18:31
США не хватает производственных мощностей для восполнения запасов боеприпасов, тающих из-за поставок Украине, и Вашингтон начал практические консультации с Японией о подключении ее промышленного потенциала к совместному выпуску в первую очередь ракет для комплексов ПРО Patriot. Речь об этом шла на состоявшихся в Токио 9 – 11 июня двусторонних консультациях с участием чинов Пентагона и японского министерства обороны, а также представителей 10 ведущих компаний военно-промышленного сектора страны. Среди них лидирующую роль играет гигантская корпорация Mitsubishi Heavy Industries. Именно она по американской лицензии производит ракеты для «Пэтриотов» двух модификаций, а также собирает для японских ВВС боевые самолеты пятого поколения F-35, которые поступают из США в виде деталей и узлов. В декабре 2023 года правительство премьера Фумио Кисиды разрешило экспортировать в США имеющиеся у вооруженных сил страны боеприпасы для Patriot. Это призвано восполнить их запасы в Соединенных Штатах, которые существенно сокращаются из-за поставок Украине. Однако в самой Японии не так много лишних ракет такого типа. В стране также высказывались опасения, что их массированные поставки в США могут сказаться на обороноспособности самого Токио. В результате речь сейчас идет о том, чтобы совместно наладить дополнительное производство ракет для Patriot на японских мощностях по заказам Пентагона. Это может впервые превратить японские корпорации в поставщиков боеприпасов для вооруженных сил США. В дальнейшем, как полагают, набор заказов от Пентагона может быть расширен. В частности, на японских верфях начнут ремонт и обслуживание боевых кораблей 7-го тихоокеанского флота США. Сейчас их для этого приходится отправлять в Соединенные Штаты.
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