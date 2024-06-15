Китайцам уже не нравится вкалывать 15 июня 2024 | 00:41 распечатать [0] комментарии [0] Старение населения и все более заметное нежелание молодежи вкалывать у станка приводят к нарастающей нехватке рабочих рук в промышленности Китая. По официальному прогнозу Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, в 2025 году в основных отраслях производства будет не хватать не менее 30 миллионов человек.

Еще в 2021 году Государственное статистическое управление опросило руководство более 90 тысяч ведущих промышленных компаний и предприятий Китая – 44 процента из них своей главной головной болью назвали сложности с наймом рабочей силы. Интересные дела происходят с трудовыми мигрантами из сельской глубинки, которые с начала хозяйственных реформ в КНР в 1978 году были одним из главных моторов китайского экономического чуда. Именно эта недорогая и достаточно дисциплинированная рабочая сила во многом обеспечивала превращение КНР в промышленную мастерскую мира. По официальной статистике, в 2023 году в стране трудилось 297 миллионов мигрантов-поденщиков из глубинки. Это население огромной страны. Но со структурой этой рабочей силы произошли разительные перемены: сейчас 31 процент там приходится на людей в возрасте старше 50 лет. Это в три раза (в три раза!) больше, чем было в 2008 году, когда начали вести такую статистику. Сейчас средний возраст рабочего мигранта из сельской глубинки – 43 года. Он постарел на 9 лет с 2008 года и теперь ищет работу полегче. В Пекине на бирже труда для такой публики, как рассказывают очевидцы, не слишком много людей задерживается у листов бумаги с заманчивыми (по китайским меркам) предложениям – «Автомобильный завод, 264 юаня (37 долларов) в день» «Производство электронных компонентов – 198 юаней (28 долларов) в день с питанием и общежитием». В 2023 году на предприятия промышленности с привлекательной оплатой нанимались всего лишь 28 процентов рабочих-мигрантов из глубинки. А 54 процента выбрали сферу торговли, общепит, гостиничные и коммунальные предприятия. Где платят поменьше, но работать полегче. Это на 11 процентных пунктов больше, чем было 10 лет назад. А с другой стороны, усилиями трудолюбивых самоотверженных родителей уже 60 процентов молодых людей после школы поступают в университеты и другие заведения высшего образования. После их окончания они хотят престижной офисной работы, и ее эти молодые люди готовы упорно ждать, сидя на шее у папы и мамы. Безработица в этой категории достигает 15 процентов, это втрое больше, чем в целом по стране, но на производство ребята шагать не желают. Короче, ситуация с трудовыми ресурсами в китайской промышленности интересная. ТГК Головнин из Токио



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