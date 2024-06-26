Россияне поражены результативностью ВСУ

Представитель россии в ООН Небензя заявил, что в этом году более 1 тыс медицинских и образовательных учреждений на территории России были уничтожены или повреждены ВСУ.

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