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Россияне поражены результативностью ВСУ
26 июня 2024 | 20:02
Представитель россии в ООН Небензя заявил, что в этом году более 1 тыс медицинских и образовательных учреждений на территории России были уничтожены или повреждены ВСУ.
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Правоохранители разоблачили преступную организацию, в которую входили экс-заместитель министра здравоохранения и еще 10 врачей, – их подозревают в нарушении закона о трансплантации человеческих органов. Об этом сообщает "Днепр Оперативный" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Как сообщило LB.ua со ссылкой на собственные источники, этим экс-заместителем министра оказался Михаил Загрийчук.
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Несмотря на возможное повышение акцизов на топливо на 1,5-2 грн. за литр, это не окажет существенного влияния на рынок. Об этом во время брифинга в Медиацентре "Украина-Укринформ" сказал эксперт по вопросам энергетики, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
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